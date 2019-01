Woidke fordert bundesweite Standards im Schulbereich

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Vor der ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Forderung nach einer Lockerung des Kooperationsverbots in der Bildungspolitik erneuert.

„Bildung sollte nicht unter Kleinstaaterei leiden“, sagte Woidke der Märkischen Onlinezeitung. „Wir brauchen für manche Bereiche bei der Bildung bundesweite Standards. Damit habe ich im Interesse der Schülerinnen und Schüler gar kein Problem.“

In Berlin ist am Mittwochabend der Vermittlungsausschuss zu seinem ersten Treffen zusammengekommen. Das Gremium wurde eingesetzt, weil sich der Bund und die 16 Länder nicht auf Änderungen des Grundgesetzes einigen konnten, die unter anderem Voraussetzung für den „Digitalpakt Schule“ sind. Der Bund will den Ländern fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen, so dass diese ihre Schulen mit digitaler Infrastruktur ausstatten. Damit die Länder das Geld nicht fachfremd verwenden, soll die Verfassung geändert werden. Darüber gibt es Streit.

Vor Beginn der Sitzung klopften die unterschiedlichen Seiten ihre Positionen noch einmal fest. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt betonte, dass auch mit dem vorgelegten Entwurf die Bildungshoheit der Länder nicht infrage gestellt werde. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) widersprach ihr und warnte vor „bundesweiten Einheitsschulen auf dem Berliner Niveau“. Söder betonte, dass es ihm im Vermittlungsausschuss um die föderale Ordnung gehe. Bis zu einer Einigung könne es durchaus auch etwas länger dauern.

Im Gegensatz dazu wünscht sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Kompromiss bis zum 15. Februar. Die Politik könne den Schülern nicht vermitteln, warum diese noch länger auf eine bessere digitale Ausstattung warten sollen, sagte sie. Ähnlich wie ihr Amtskollege Woidke betonte Schwesig: „Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das Kooperationsverbot abzuschaffen.“