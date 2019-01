Eintracht verabschiedet sich aus Titelrennen

Matthias Haack

Neuruppin Eintracht Alt Ruppin verabschiedete sich aus dem Kampf um den Kreismeistertitel im Volleyball. Dem neu formierten Team fügte der amtierende Meister SV 90 Neuruppin eine Niederlage zu. Punktgleich thront nach dem vierten Spieltag (von sechs) nun ein Duo.

Denn auch der MSV Neuruppin gewann in dieser Woche sein Heimspiel. In zwei im Eiltempo vorgetragenen Sätzen wurde dem VSV Gransee in nur 36 Minuten Spielzeit nicht der Hauch einer Siegchance gegeben. Nur zwölf Punkte holte das weiterhin auf einen Sieg wartende Gästeteam im ersten Satz, als es förmlich überrollt wurde. Im zweiten Durchgang wehrte sich der VSV zunächst wesentlich energischer und zwang Coach Peter Wagner beim 8:8 zu einer Auszeit. Doch der Gastgeber fand zurück in die Spur und setzte sich noch mit 25:18 deutlich ab. In der Halle saß auch ein Großteil des SV-90-Teams, das am Tag zuvor gewonnen, für 24 Stunden die Tabellenführung geholt und nun wieder verloren hatte – durch das schlechtere Satzverhältnis.

Mit der flachen Hallendecke in Alt Ruppin hatte der SV 90 am Montagabend anfangs zwar Probleme. Doch das Team um Trainer David Vogt fing sich nach einer Serie von Stefanie Jacob zum 3:0 und hielt den ersten Satz offen. Beim Zwischenstand von 18:16 schärfte der Meister seine Waffen: Bettina Nürnberg brachte neun Aufschläge in Folge durch. Entweder sie setzte ein Ass oder die Annahme der Alt Ruppiner schwächelte. Im zweiten Satz suchte der Gastgeber die Stabilität und lag bereits 3:12 zurück. Bianka Berk kuckte sich bei ihren Aufschlägen Jessica Mehlitz aus und servierte glänzend. Auf drei Punkte kam Eintracht heran. Doch anschließend fehlten Druck, Spannung und Stimmung im Team, befand Trainer Rico Thiedemann. Dem Neuling gelang kaum noch etwas. Sein Gegenüber begründete den Auswärtserfolg im gefürchteten Flachbau mit „der Rückkehr von Katharina Kolz“, die nur selten am Netz zu stellen war, mit „einer sehr ordentlichen Vorstellung unserer Zuspielerinnen Janet Pritzkow und Ivonne Lorenz“ sowie mit der „soliden Partie von unserer Libera“. Nora Anders schlüpft in diese Rolle der Annahmespezialistin.

Die Entscheidung über den Titel fällt vermutlich am 19. Februar. An jenem Dienstag empfangen die Sonntagsspielerinnen in der Rosa-Luxemburg-Halle den MSV. Das Hinspiel hatte der MSV mit 25:14 und 25:20 gewonnen. Aufschlag: 20.30 Uhr.

Alt Ruppin: Antje Thiedemann, Bianka Berk, Emma Berk, Stefanie Jacob, Kathleen Jakob, Hanna-Lisa Tauschke, Christina Kunze, Bettina Treichel

SV 90 Neuruppin: Janet Pritzkow, Katharina Kolz, Ivonne Lorenz, Daniela Schulz, Jessica Mehliotz, Bettina Nürnberg, Nora Anders (Margitta Lorenz, Cordula Schlaugk)

MSV Neuruppin: Nicole Schwabe, Edda Mühlenberg, Ivonne Zindler, Elke Lucke, Antje Gäding, Eveline Meinecke (Doreen Lahn)

VSV Gransee: Antje Ribbentrop, Diana Geißler, Annett Faber, Annett Genzmer, Julia Dierberg, Anke Leben, Salvione Hilgert

Alt Ruppin - SV 90 !8:25, 13:25

MSV - Gransee 25:12, 25:16

1. MSV Neuruppin 7:2 6:2

2. SV 90 Neuruppin 6:3 6:2

3. Eintracht Alt Ruppin 4:5 4:4

4. VSV Gransee 1:8 0:8