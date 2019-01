MOZ

Schwedt (MOZ) Die Polizei stellte am Dienstagnachmittag zwei Pkw sicher. Bei der Kontrolle fielen Veränderungen an den Identifikationsmerkmalen der Fahrzeuge auf. Außerdem war ein Pkw mit einem belgischen Kennzeichen versehen, welches an einen Mercedes gehörte. Bei der Überprüfung der Fahrer fiel auf, dass diese bereits wegen Diebstahls anderer Fahrzeuge bekannt waren.

Die Männer im Alter von 43 und 45 Jahren wurden vorläufig festgenommen.