Kritischen Geist gewählt

Potsdam (MOZ) Ist es problematisch, wenn eine Schriftstellerin zur Verfassungsrichterin wird, die in einem Interview gesagt hat, dass es draußen auf dem Land in Brandenburg „noch ein paar Jahrzehnte Rückstand in der Entwicklung bestimmter Werte gibt“?

Auf den ersten Blick könnte man das so sehen. Liest man jedoch das ganze Interview von Juli Zeh über die Unterschiede zwischen Stadt und Land, dann finden sich dort auch Sätze wie: „Auf dem Dorf weiß man noch, was Hilfsbereitschaft und Loyalität bedeuten“ und: „Es kann doch nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Erde auf dem Land keine Schulbusse fahren.“

Die Autorin hat also genau jenen differenzierenden Blick auf ihr Umfeld, aufgrund dessen ihre Bücher so viele Leser finden. Dieser kritische Geist dürfte ihr auch in ihrem Ehrenamt beim Verfassungsgericht helfen, dessen Aufgabe es ist, die in der Verfassung festgeschriebenen Bürgerrechte zu verteidigen. Selbst wenn man als Richterin seine Worte noch mehr abwägen muss.