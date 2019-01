Hausretter der Tafelrunde

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IgB) haben bei ihrer ersten Versammlung im neuen Jahr ein Resümmee des ersten Jahres des Beeskower IgB-Stammtischs gezogen und geplante Aktivitäten beraten. Das Treffen am Mittwoch mit 15 Teilnehmern fand im Hüfnerhaus statt.

Die IgB wird im Kreis Oder-Spree von dem ehemaligen Leiter des Kreis-Denkmalschutzamts Hans-Jürgen Rach und von dem Beeskower Stukkateurmeister Ron Radam betreut. Die Mitglieder der IgB tauschen sich bundesweit über die Problematiken aus, die mit historischen Häusern vor allem auf dem Lande, verbunden sind. Dabei werden auch Problemlösungen gemeinsam gesucht und Hilfestellungen vermittelt.

Zu den Aktivitäten zählen Vorträge, Besichtigungen, Filmvorführungen, Expertengespräche und geselliger Austausch unter Gleichgesinnten. „Die Besichtigung von historischen Häusern, die noch genutzt werden, ist ein zentrales Anliegen“, erläutert Hans-Jürgen Rach. Schließlich erhalten Eigentümer oder Interessenten solcher Immobilien wertvolle Hinweise, was man mit der Bausubstanz sinnvoll anstellen kann. „Bewahrung durch Umnutzung“ sei die Devise. Im vergangenen Jahr besichtigten Mitglieder der IgB unter anderem den Hof der Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung in Breslack und die Schäferkate in Tauche, die das Ehepaar Rach selbst 15 Jahre lang bewohnte.

In diesem Jahr wollen die Stammtischmitglieder unter anderem das Heimathaus in Schöneiche und das Strohhaus in Neuzelle sowie ein Gehöft mit Schwarzküche und Scheune in Mittweide besichtigen.

Rach war von 1991 bis 2007 im Denkmalschutz des Kreises tätig. Das Hüfnerhaus hatte er Mitte der 90er Jahre als historisch bedeutsam erkannt und so vor dem geplanten Abriss bewahrt. Als Denkmalschützer habe er stets vor radikalen Beschneidungen der Nutzungsmöglichkeiten gewarnt. „Beschränkungen dürfen nicht zum Tod historisch wertvoller Häuser führen“, ist seine Devise. So sei der Einbau einer Toilette selbstverständlich notwendig und müsse genehigungsfähig sein, ist der ehemalige Leiter des Kreisdenkmalamts überzeugt. Er erzählte den Stammtischgästen die Anekdote von dem Haus mit Deckenhöhe 1,70. Als dem Eigentümer versagt wurde, den Fußboden tiefer zu legen, sei das Haus kurzerhand abgerissen worden.

Der nächste IgB-Stammtisch findet am 27. Februar um 16.30 Uhr im Hüfnerhaus statt.

Interessengemeinschaft Bauernhaus, Stammtisch Beeskow. Kontakt: Hans-Jürgen Rach, Tel. 030 6412377; Ron Radam, Tel. 0174 7998940. Die Treffen werden über die Tagespresse angekündigt.