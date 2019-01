Müll, Schimmel und Ruß

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Brand in der Thilestraße ziehen viele Mieter aus dem Haus Nummer 9 aus. Nicht nur, weil Eigentümer D. die verrußten Flure mit Besen und Kaminputzer reinigte. Über Jahre soll D. Wohnungen zugemüllt haben, verlegte Stromkabel und bastelte Wohnungen, wie es ihm passte.

Der gelegte Brand im Hausflur bringt das Fass zum Überlaufen: Viele Bewohner der Thilestraße 9 ziehen aus. Sie haben es satt, dass Vermieter D. seit Jahren ihnen das Wohnen und Leben schwer macht. Seit dem Feuer vor zweieinhalb Wochen hat sich daran nicht viel verändert (MOZ berichtete): Jeder kann ins Haus rein spazieren, da die Haustür nach wie vor offen steht. Diese soll vom Eigentümer in Zukunft „dicht gemacht“ werden, wie Anwohner berichten. Die Tür zum Hinterhof dient dann als Eingang. Der Hausflur ist noch immer schwarz verrußt, eine nackte Glühbirne glimmt vor sich hin, abgestandener Kohlegeruch liegt in der Luft.

„Er hat die Treppen gefegt. Und versucht den Ruß mit Kaminreiniger zu entfernen“, sagt Elke Horn. Erfolglos. Im Innenhof haben sich einige Mieter versammelt – und berichten über das jahrelange Ausmaß der Machenschaften des Vermieters. Deswegen ziehen nun viele aus. Elke Horn hat eine Wohnung gleich in der Winsestraße nebenan gefunden. Jana Schmidt und zieht mit ihrer Tochter Mitte Februar aus. Sie bedankt sich herzlich für die große Anteilnahme von MOZ-Lesern an ihrem Schicksal – und der vielen Hilfsangebote. „Meiner Tochter geht es wieder gut“, berichtet die Mutter. Beide haben seit dem Brand nicht mehr in der Thilestraße übernachtet. „Nie mehr setze ich einen Fuß in diese Wohnung“, sagt sie voller Wut. Dass jahrelang Missstände im Haus herrschten, der Vermieter schalte und walte, wie er will, können die anderen Bewohner nur bestätigen. Unter Gefährdung von Leib und Leben.

„Der Mann ist krank“ und „Er findet immer wieder Opfer“ sind nur einige der erschreckenden Aussagen. D. selbst ist erstmal in den Urlaub gefahren. Unter welchen Umständen die Anwohner leiden, zeigt sich beispielsweise in einer von D.’s Wohnungen, die die Feuerwehr beim Brand aufbrach. Gleich einer Müllhalde türmen sich alte, kaputte Möbel, Unrat, Stühle, versiffte Matratzen und Bauschutt bis unter die Stuckdecke. Essensreste sollen Ratten angelockt haben. „Eine französische Studentin im ersten Obergeschoss hatte Ratten im Rucksack“, berichtet eine Anwohnerin.

Die Möbel seien alle von ehemaligen Mietern, die D. unter anderem durch Schikane „entmietet“ habe. Heizungen über Jahre nicht reparieren oder den Strom abstellen, aus einer Wohnung drei machen, um mehr Miete zu erhalten, so lauten die Vorwürfe. „Er riss einfach Wände ein oder baute einen Sicherungskasten für drei Wohnungen.“ Dadurch machte D. 2017 bereits Bekanntschaft mit einem Statiker der Baubehörde, als es um eine tragende Wand ging. Die ehemalige Mieterin Anna Widkowsky (Name geändert) trug durch die kreativen Auswüchse sogar gesundheitliche Schäden davon. Bauhof und Gesundheitsamt halfen ihr vor zwei Jahren nicht.

„Nach erneuter Beratung mit den anderen Mietern sind wir uns einig, dass wir alle Angst um unsere Gesundheit haben und etwas getan werden muss“, schrieb Widkowsky an die untere Baubehörde. Ihre beigefügte Mängelliste: Unter anderem „unzureichend gesicherte Balkone, Treppengeländer im Vorderhaus kaputt und marode, fast keine Wohnung hat einen Stromzähler, zum Teil einfach Kabel in den Keller oder andere Wohnungen gezogen zur Stromversorgung“. Dass der Schimmel – „die Wand war klitschnass“ – und die Feuchtigkeitsschäden in ihrer Wohnung von der Kellerdecke darunter kam, entdeckte sie per Zufall. Als Vermieter D. einmal vergaß die Kellertür abzuschließen, ging sie eine Etage tiefer, unter ihr Bad. Dort sah sie den Grund für ihre stechenden Kopfschmerzen und die Übelkeit beim Zähneputzen: „Meine Rohre vom Bad, samt Waschmaschine endeten in einer Kloake“, erzählt sie. Ohne Anschluss ans Abwassersystem. Auch ihre Asthma-Erkrankung könnte eine Folge der widrigen Umstände sein.

Nachdem der Vermieter vom Kontakt mit dem Bauamt erfuhr, erzählte er im Haus „ich wäre krank, würde Drogen nehmen“. Eine Reaktion der Behörde blieb aus. Das sie es nicht war, bestätigten ihr zwei Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, die feststellten, dass der Abfluss unter ihrem Bad jahrelang nicht angeschlossen war. Ein von ihr beauftragter Gutachter sprach sogar von der „Unbewohnbarkeit“ ihrer Wohnung. Als Reaktion überpinselte D. den Schimmel mit Farbe und befestigte „notdürftig“ ein Abflussrohr. Später stellte er den Strom ab – Elke Horn leistete ihr bei Kerzenschein Gesellschaft. Daraufhin zog Widkowsky aus und ging vors Zivilgericht. Sie unterlag, aber erhielt zumindest ihre Kaution zurück. „Die hat er bei anderen oft unterschlagen.“

Inzwischen war das Bauamt da und mehrere Heizungen funktionieren wieder. Jedoch sei mit ein bisschen „Putz abkloppen“, ein Brett ans Treppengeländer hauen und aus drei nur zwei Wohnungen zu machen nicht viel gewonnen, findet Elke Horn. Sie und die anderen Mieter wollen einfach nur Gerechtigkeit. Und das nicht noch mehr D. zum Opfer fallen.