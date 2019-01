Der Zamperzug rollt wieder

MOZ

Oder-Spree (MOZ) Fastnachts- und Zamperfans kommen am Wochenende in der Region wieder auf ihre Kosten. Bei Zampertouren von Haus zu Haus werden wieder Leckereien eingesteckt und mit Zamperkapellen der Winter vertrieben.

Für verschiedene Fastnachtsabende haben sich die Vereine in der Region wieder ein buntes Programm überlegt. Die Goyatzer laden am Freitag ab 19.30 Uhr zu ihrer Fastnacht mit der Band „Monument“ in das Gasthaus Mocho ein. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Das Zampern beginnt am Sonntag um 8 Uhr am Café Aßmann.

Den Kinderfasching mit Theateraufführung, Spielen und Tanz veranstalten die Goyatzer am 17. Februar ab 14 Uhr. Der Eintritt für alle Kinder der Schwielochseegemeinde ist dort frei.

Bei den Buckowern beginnen die Feiern am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr mit den Buckower Spitzbuben und Band am Puhl. Gezampert wird am Samstag. Einen Maskenball veranstalten die Friedländer am Freitag ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Alle vollmaskierten Gäste haben bis 21 Uhr freien Eintritt. Die ersten Zuschauer bewerten die Masken, dann werden Preise vergeben. Am Samstag beginnt in Friedland um 19.30 Uhr die Fastnacht mit der Gruppe „Naund“.

Der nächste Lindenberger Fastnachtabend findet erst am 23. Februar um 19 Uhr im Gasthaus Görsdorf statt. Auch die nächste Zamperrunde steigt erst wieder am 23. Februar. In der Berichterstattung über den vergangenen Fastnachtabend haben wir fälschlicherweise berichtet, dass die Veranstaltung am kommenden Wochenende wiederholt wird. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.