Von Mitmachen bis Austricksen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wie können sich die Einzelhändler gegen die Konkurrenz aus dem Internet behaupten? Nachdem Monique Schostan angekündigt hat, ihr Modegeschäft in bester Zentrumslage aufzugeben, stellt sich diese Frage mit erhöhter Brisanz. Die Antworten darauf fallen zwiespältig aus.

Es gehe darum, lokale Ansätze für die aktuellen Herausforderungen zu entwickeln, begründet Georg Werdermann, im Rathaus seit Januar Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Familiengarten, seine Einladung zur ersten Eberswalder Innenstadtkonferenz, die am 27. April in einem leerstehenden Ladengeschäft der Rathauspassage abgehalten werden soll. Die Situation in Eberswalde sei von gegenläufigen Entwicklungen geprägt. „Auf der einen Seiten gibt es Verunsicherungen im Einzelhandel wegen des ständig zunehmenden Online-Handels. Es gibt vereinzelt Leerstand und auch Geschäftsaufgaben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Vielzahl neuer Akteure, einige neue Cafés und mehr Gastronomie, die das Bild der Innenstadt vielfältiger und interessanter machen“, warnt der Amtsleiter vorab vor Schwarzmalerei.

Doch wie gehen die Einzelhändler selbst mit dem Druck aus dem Netz um, das 24 Stunden am Tag erreichbar ist, Billigpreise offeriert und Retouren billigend in Kauf nimmt?

„Wir haben zum Jahresende leider unsere Filiale in Finow schließen müssen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, sie weiter zu betreiben“, sagt Hartwig Mahler von der Buchhandlung Mahler, die im Sparkassenforum an der Ecke Eisenbahnstraße/Michaelisstraße zu finden ist. Gegen den Versandhandel sei nur schwer anzukommen – vor allem, weil er Bequemlichkeit verspreche. „Dabei müssen die im Internet bestellten Bücher in den meisten Fällen doch bei der Post abgeholt werden“, betont der Händler. Um mit der Zeit zu gehen, betreibe die Buchhandlung seit Jahren und durchaus erfolgreich ebenfalls einen Online-Handel. „Wer auf unserer Internetseite stöbert und bis 17 Uhr ein Buch ordert, kann dieses am nächsten Tag bei uns im Geschäft abholen“, sagt Hartwig Mahler, der sich für ein entspannteres Einkaufserlebnis in Eberswalde nicht unbedingt mehr, jedoch deutlich besser ausgeschilderte Parkplätze wünscht. Im Zentrum fehle ein plausibles Parkleitsystem.

Auch für das City-Kaufhaus, einem der Ankermieter in der Rathauspassage, setzt Inhaber Manfred Herber darauf, das stationäre Geschäft um eigene Online-Angebote zu ergänzen. „Wir verkaufen auf unterschiedlichen Plattformen im Netz eine Vielzahl von Artikeln“, erklärt er. Dennoch gehe es auch weiter darum, im Kaufhaus jeden Tag aufs Neue den Beweis dafür anzutreten, dass sich der Einkauf vor Ort lohne. „Wegen der Qualitätsberatung und auch wegen des sinnlichen Erlebnisses, das ein Bummel bieten kann“, sagt Manfred Herber.

Für Roswitha Petzold vom Geschäft „Zeitlose Mode“ an der Friedrich-Ebert-Straße wäre es keine Option, zusätzlich einen Online-Handel aufzuziehen. „Wir haben uns mit unserem Sortiment bewusst eine Nische gesucht, die so im Internet nicht existiert“, verrät sie. Ihre Stammkundschaft ziehe es vor, Waren in die Hand nehmen zu können, bevor sie einen Kauf in Erwägung ziehe. „Glauben Sie mir, nicht jeder kauft im Internet“, sagt Roswitha Petzold.

Eine ähnliche Strategie verfolgt Olaf Lerch, der an der Friedrich-Ebert-Straße einen Herrenausstatter betreibt. „Ich habe mich zum Beispiel auf im Online-Handel nicht so gängige Größen spezialisiert und lasse Kleidung anfertigen, die exklusiv ist“, sagt er.