Die Koalition hält, der Streit geht weiter

Potsdam (MOZ) Die rot-rote Koalitionskrise um die Aufstockung des Verfassungsschutzes ist beigelegt – so lautete die Botschaft der Brandenburger Koalitionsfraktionen am Mittwoch. Allerdings ist der Versuch, die tiefgreifende Erschütterung des Regierungsbündnisses zu einer Meinungsverschiedenheit herabzustufen, alles andere als glaubhaft.

Einige bei den Linken wären nach dem Affront von Innenminister Schröter, den Geheimdienst im Alleingang mehr Personal zu gewähren, lieber heute als morgen aus der Koalition ausgeschieden. Letztlich zeigte sich jedoch, dass der kleiner Regierungspartner zur Zeit einfach die schlechteren Karten hat und bei einem Bruch der Koalition nichts zu gewinnen hätte.

Schon rein technisch wäre es für die Linken schwierig. Ein Parteitag müsste den Schritt absegnen. Dann würde eine Debatte im Landtag um die Auflösung des Parlamentes folgen. Die dazu nötige Zweidrittelmehrheit wäre fraglich, da Abgeordnete aus allen Reihen, die dem nächsten Parlament nicht wieder angehören werden, für die vorfristige Beendigung ihres Arbeitsverhältnis stimmen müssten.

In der ganzen Zeit dürfte das Zerwürfnis und dauerhafte Debatten dazu den Verdruss an der Politik erhöhen und sich dann im Wahlergebnis niederschlagen. Allenfalls die SPD könnte sich in einer möglichen Minderheitsregierung bis September als Garant für stabile Verhältnisse darstellen und die Linken als unsichere Kantonisten abstempeln. Falls jemand auf die Idee kommen sollte, der SPD zu unterstellen, deshalb den Streit um den Verfassungsschutz von langer Hand geplant zu haben, überschätzt er das taktische Vermögen der Regierungspartei kolossal.

Was also bleibt der Linken? Sie werden der SPD mit heldenhaftem Einsatz ein Verfassungsschutzgesetz abtrotzen, das bei den Sozialdemokraten gar nicht umstritten war. Und dann wird man versuchen, Schröters neue Stellen mit dem Gesetz für die Kontrolle des Verfassungsschutzes einzusetzen. Was die SPD nicht dulden wird. Nächste Eskalationsstufe: Die Linke droht, dem Polizeigesetz nicht zuzustimmen. Kurz: SPD und Linke haben noch genügend Material sich gegenseitig vorzuführen und können doch voneinander nicht lassen. Bewegte Zeiten also bis zur Wahl im Spätsommer.