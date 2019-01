Gestohlenes Auto entdeckt

MOZ

Joachimsthal (MOZ) An der Anschlussstelle der A 1 entdeckten Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch einen gestohlenen Wagen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten die Polizisten gegen 1.30 Uhr einen Ford. Während der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass der Wagen tags zuvor in Königs Wusterhausen als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizisten nahmen den 24-jährigen Fahrer des Ford vorläufig fest und leiteten weitere Ermittlungen ein.