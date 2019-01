Nach dem Programm wurde viel probiert

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Musikunterricht zum Anhören und Anfassen gab es am Mittwochnachmittag beim Tag der offenen Tür in der Laurentiusschule in Bad Freienwalde.

Eltern, Schüler und andere Interessierte nutzten die Gelegenheit, die von der Stephanus gGmbH getragene Einrichtung in der Johanniststraße näher kennenzulernen und sich sowohl beim Musizieren als auch beim Instrumentenbau auszuprobieren. Da wurden aus Röhren Kazoos gebastelt, also Ansingtrommeln, mit denen der Ton der eigenen Stimme verändert werden kann, aber ebenso Handzithern aus Pappe und Gummis sowie Rasseln, die je nach Wunsch mit Muscheln, Reis, Linsen oder Erbsen gefüllt wurden. Nebenan im Musikcafé ging es bei Gitarrenmusik etwas gemütlicher zu, gab es Kaffee und selbst gebackene Plätzchen und Kuchen.

Sobald das Büfett in der Aula eröffnet war, verlagerte sich das Gros der Gästeschar erst einmal dorthin. „Das Angebot machen wir schon seit mehreren Jahren“, sagte Schulleiterin Marlies Sydow und verwies darauf, dass ja schon Abendbrotzeit war. Insgesamt besuchen zurzeit 105 Kinder aus Märkisch-Oderland und dem Barnim die Förderschule.

Betreut werden diese von 40 Mitarbeitern, darunter Lehrer, Betreuer und technische Kräfte. Der Tag der offenen Tür steht jedes Jahr unter einem anderem Thema. „Angefangen haben wir mal mit der Mathematik“, blickte Marlies Sydow zurück und könnte sich vorstellen, dass sich 2020 alles um den Sport dreht. Aber noch stehe das nicht fest. „Und dann müssten wir natürlich auch in die Laurentiushalle wechseln.“

Martin Reiche, Geschäftsbereichsleiter Stephanus Bildung, freute sich unterdessen, dass die Schule die Musikausbildung über die Jahre so beibehalten hat. „2014 durfte ich hier sogar den Flügel einweihen“, berichtete er, der von Hause aus Musiklehrer ist. Unter dem Dach der Stephanus gGmbH befindet sich seit etwas mehr als einem Jahr auch die Kita „Fuchsbau“ in der Goethestraße, deren Leiterin Kerstin Hinkelmann sich ebenfalls unter den Gästen befand. Die dritte Einrichtung in der Kurstadt ist die Frühförder- und Beratungsstelle in der Grünstraße.

Das einstündige Programm zu Beginn hatte auch Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) verfolgt. „Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst“, sagte er und machte auf die anstehende Sanierung der Laurentiusschule aufmerksam. Diese hätte die Stadt allein nicht stemmen können, erklärte Lehmann und zeigte sich dankbar, dass das Objekt durch die Stephanus Stiftung gekauft worden ist. Für die Sanierung gebe es zwar eine Million Euro aus der Städtebauförderung, 80 Prozent kommen dabei von Bund und Land sowie 20 Prozent von der Stadt, aber die Gesamtkosten seien viel höher.