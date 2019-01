Unterstützung für Feuerwehr zugesichert

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Gruppe der Feuerwehrleute war beim Dialogforum „Der Landrat im Gespräch“ am Montagabend im Mehrzweckraum der Salvador-Allende-Schule angesichts der Uniformen nicht zu übersehen.

Und auch sie hatten einige Fragen an Gernot Schmidt (SPD), so unter anderem Andreas Rosch vom Löschzug Wriezen. Er wollte wissen, was der Landkreis in Bezug auf den vorgesehenen Neubau des Gerätehauses in der Kernstadt tun kann.

„Wir haben schon einige schwierige Feuerwehr-Projekte gerade im ländlichen Raum gestemmt“, erklärte Gernot Schmidt. Die Umsetzung solcher Vorhaben sei wichtig und bedeute letztlich auch Anerkennung für das Ehrenamt in diesem Bereich.

„Wenn wir uns einig sind, haben wir auch eine Stimme beim Land“, zeigte er sich überzeugt und verwies darauf, dass die zuständige Fachabteilung auf Kreisebene – der Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz – inzwischen der Stabsstelle des Landrates zugordnet ist. Auch für den Bereich werde es eine Prioritätenliste geben, so Schmidt und räumte dabei auch dem Wriezener Vorhaben durchaus Chancen ein.

Andreas Rosch erinnerte an 26 Kinder in der Jugendwehr und auch eine Ganztags-AG an der Allende-Schule. „Aber wir haben wirklich keine schönen Räume“, fügte er hinzu. Das gelte auch für die Einsatzkräfte. „Uns fehlt nicht nur eine Absauganlage.“ Selbst aus Sicht der Feuerwehrunfallkasse müsste das Gerätehaus sofort geschlossen werden, aber das sei natürlich auch keine Lösung.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) kündigte an, das Angebot des Landrats gern anzunehmen, worauf dieser als Beispiel einer guten Lösung den Neubau der Rettungswache und Feuerwehr in Bad Freienwalde nannte. Auch das EU-Förderprogramm Leader sei für Vorhaben im Bereich Feuerwehr genutzt worden. Damit, dass die Stadt Wriezen dafür keine Mittel beantragt und andere Akzente gesetzt hat, lag Gernot Schmidt allerdings falsch. So erinnerte Karsten Ilm an das Gemeindezentrum in Frankenfelde, dass um Räume für die Feuerwehr erweitert worden ist.

Allerdings bestehe auch dort längst Nachholbedarf, hieß es aus den Reihen der Anwesenden, die ebenfalls die für Wriezen fehlende Gefahren- und Risikoanalyse kritisierten. Dafür seien die Kommunen selbst verantwortlich, erklärte der Landrat erinnerte an die überörtliche Zuständigkeit des Landkreises. Dafür würden die entsprechenden Analysen auch vorliegen. So habe man unter anderem Fahrzeuge für ein eigenes Leitstellensystem angeschafft. „Da haben wir aus den Erfahrungen gelernt.“