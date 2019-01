Spannendes Hallen-Spektakel

Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem Sieg der BSG Pneumant endete das Fußball-Hallenturnier um den Sport-Camp-Cup der SG Borussia Fürstenwalde. Die Pneumanter gewannen das Endspiel gegen den VfB Steinhöfel mit 3:0. Dritter wurde Concordia Buckow/Waldsieversdorf II vor Gastgeber Borussia.

Ein Fußball-Spektakel bot auch in diesem Jahr wieder der Sport-Camp-Cup der SG Borussia Fürstenwalde. Von einer Mannschaft, die fast schon ausgeschieden war, über aufgeheizte Stimmung auf den Rängen bis hin zu dem besten Spieler mit einem Turniereinsatz bot das Hallenturnier alles.

In der Vorrunden-Gruppe A lief es bei den ersten drei Mannschaften relativ spannend. Dabei handelte es sich ausschließlich um Fürstenwalder Teams mit jeweils neun Zählern. Diese nahmen sich untereinander die Punkte weg. Pneumant gewann gegen die A-Junioren des FSV Union, Borussia gegen Pneumant und Union gegen Borussia, wobei die Borussen fast noch den zweiten Rang verspielt hätten, führten sie doch in den letzten zwei Minuten noch mit 2:1. Auf Rang 4 landete Kickers Trebus mit drei und auf Rang 5 der SV Tauche mit 0 Punkten.

Absolut spannend ging es in der Gruppe B zu. Da arbeitete sich der Vorjahressieger VfB Steinhöfel, tatkräftig vom Fanblock unterstützt, in den letzten beiden Gruppenspielen vom Schlusslicht zum Gruppensieger mit sieben Punkten hoch. Knapp dahinter folgten die Zweite des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, der Storkower SC II und Preußen Bad Saarow II. Alle drei Mannschaften hatten sechs Punkte und jeweils die gleiche Tordifferenz.

Entscheidend für die Reihenfolge waren dann die mehr geschossenen Treffer. Dabei hatte Concordia mit neun Toren vier mehr als der SSC, der sich mit dem dritten Rang zufrieden geben mussten. Bad Saarow hatte sowieso eine Tordifferenz von null. Füntrer in diser Gruppe wurde die zweite Mannschaft der SG Borussia (4 Punkte).

Die Platzierungsspiele um die Ränge 7 bis 10 wurden vom Neunmeterpunkt entschieden. Der SV Tauche gewann mit 4:2 gegen Borussia II und Trebus mit 3:2 gegen Bad Saarow II. Klarer lief es im Spiel um Platz 5, in dem sich die U 19 des FSV Union mit 5:1 gegen den Storkower SC II durchsetzte.

Im ersten Halbfinale hatte die BSG Pneumant keine Probleme gegen Buckow/Waldsieversdorf, siegte mal eben mit 5:1. Im Fokus standen in der zweiten Begegnung wieder die Steinhöfeler gegen Borussias Erste. Die Gastgeber führten bis zur vorletzten Spielminute souverän mit 2:0, mussten dann aber den Anschlusstreffer hinnehmen. Der VfB zeigte sich noch mal angestachelt und Borussia wirkte nervös. Und es kam, wie es kommen musste: In den eigenen Reihen hielt Torwart Zakaria Ahangaran den Ball zu lange und schoss den heran eilenden Pawel Flemming direkt an und der Ball ging ins Tor zum Ausgleich in den letzten Sekunden. Im Neunmeterschießen trafen alle Steinhöfel-Spieler, bei Borussia vergab Mario Korzinski und somit blieb den gastgebenden Borussen nur das Spiel um Platz 3.

Auch das verloren die Spreestädter, obwohl sie nach einem 0:2-Rückstand, auch in der letzten Spielminute, den Ausgleich schafften. Aber im Neunmeterschießen vergab die Borussia wieder zweimal. So hieß es am Ende 4:3 für den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf II. Wenig Spannung bot dafür das Finale, welches die BSG Pneumant mit 3:0 gegen den VfB Steinhöfel gewann.

Als bester Torwart wurde Nico Neumann vom Storkower SC II gewählt. Bester Torschütze mit sechs Treffern wurde Toby Bayard Wand von der U 19 des FSV Union Fürstenwalde. Als bester Spieler geehrt wurde Steffen Rippin vom SSC II, der die Gruppenphase kein Spiel absolvierte und im Platzierungsspiel zumindest auf dem Feld stand.