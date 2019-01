Gutes Spiel im Konzert der Großen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bowling-Erstligist BC Strike 99 Eisenhüttenstadt hat mit einem sechsten Tagesrang in Mannheim den fünften Platz in der 1. Bundesliga der Männer behauptet. Dabei hatten die Eisenhüttenstädter gleich zum Auftakt den Tabellenzweiten Chemie Premnitz mit 1038:1029 besiegt. Auch die folgenden zwei Partien gegen BC Bremen (1016:975) und Tabellenführer BC Ingelheim (1137:996) gewannen sie.

Dann setzte es gegen den mehrmaligen Deutschen Meister BK München (896:966) die erste Niederlage, auch gegen Arena Team Berlin ging das Spiel verloren (930:947). Schließlich fingen sich die Eisenhüttenstädter gegen den BC Hanseat (1076:1044), um dann gegen Finale Kassel (832:898) und Schlusslicht Moguntia/Eifel mit 976:984 weitere Niederlagen zu kassieren. Mit einem 1025:1017 gegen den Tabellenvierten 1. BC Duisburg gelang ein versöhnlicher Abschluss.

Die Premnitzer und Ingelheimer erzielten zwar die höchsten Pin-Ergebnisse, aber der BC Hanseat hatte die meisten Spiele gewonnen. Das hat einigen Einfluss auf die Tageswertung. So zog der BC Hanseat in der Tageswertung an Tabellenführer Ingelheim und dem zweitplatzierte TSV Chemie Premnitz vorbei. Die Hanseaten hatten sieben der neun Begegnungen gewonnen.

Der Abstand des neuen Tabellenzweiten BC Hanseat zum Tabellenersten Ingelheim beträgt zwölf Punkte, die Premnitzer als Dritter liegen nur zwei Zähler dahinter. Auf den vierten Platz verbesserte sich der 1. BC Duisburg. Finale Kassel fiel auf Platz sechs zurück. Auf Platz sieben und acht liegen in unveränderter Reihenfolge der BC Strikee’s Bremen und der BK München.

Einen Erfolg konnte auch das Arena Team Berlin verbuchen. Die Hauptstädter erzielten zwar nur ein schwaches Pin-Ergebnis, gewannen aber immerhin sechs Begegnungen. Damit hielten die Hauptstädter als Neunter Anschluss zum Siebtplatzierten BK München, der den letzten Nichtabstiegsrang einnimmt.

Bester Spieler in Mannheim war der Münchner Michael Eisenmann mit einem Schnitt von 224,44 Pins. 279 Pins als höchstes Einzelspiel erzielten Dennis Grünheid (BC Hanseat) und Nils Nuckel (BC Ingelheim). In der Tageswertung belegten die Eisenhüttenstädter folgende Ränge 9. David Sandowski (208,00), 16. Tilo Matthies (205,33), 25. Dennis Bennek (199,22), 44. Lieven Staar (190,67), 47. Sandro Brandt (188,56)