Zwei hart erkämpfte Auswärtspunkte

Gregor Menz

Frankfurt (MOZ) Fredersdorf. Das erste Spiel des Jahres begann für die Frankfurter Handballmänner des HSC 2000 holprig. Zahlreiche vergebene Chancen ermöglichten dem Gegner von der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II einen guten Start. Letztlich konnte ein hartes Spiel gegen den Tabellenvorletzten jedoch mit 29:25 gewonnen werden.

Von Beginn an zeigten die Gastgeber, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Angespornt durch das Unentschieden im Hinspiel wollten die Hausherren die Oderstädter mit einer harten Gangart beeindrucken. Da einige Spieler der OSG dabei über das Ziel hinausschossen und übermotiviert agierten, folgten zahlreiche Zeitstrafen. Bereits in den ersten acht Spielminuten hatten die Randberliner vier Hinausstellungen kassiert. Aus diesem Vorteil zogen die Gäste zunächst kein Kapital. Freie Würfe und ein Siebenmeter wurden vergeben. Die Fredersdorfer zogen vorerst mit 6:3 davon (10. Minute).

Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Gäste die Kontrolle. Der HSC hatte sich auf den Gegner eingestellt, ließ sich nicht provozieren, und obwohl die Chancenverwertung ausbaufähig blieb, glichen die Gäste nach weiteren zehn Minuten aus und setzten sich zur Pause sogar mit 13:11 leicht ab.

Die Dominanz hielt auch in Hälfte zwei weitestgehend an. Schnell wuchs der Vorsprung nach 37 Minuten auf fünf Tore (13:18) an. Das Spiel blieb hart und teilweise hektisch. Mit einer kämpferischen Leistung kamen die Fredersdorfer in einer Frankfurter Schwächephase wieder auf 19:19 heran. Die Schlussphase gehörte wiederum dem HSC. Dabei zeigte vor allem der junge Neuzugang Paul Lemke, dass die Mannschaft mit ihm einen echten Glücksgriff gemacht hat. In den letzten zwölf Minuten traf er ganze sechs Mal, davon zwei Mal per Strafwurf.

Im weiteren Verlauf der Partie blieb es hitzig. So kam es unter anderem zu einer Tätlichkeit seitens der OSG. Am Ende hatten sich die Frankfurter davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Spiel mit 29:25 für sich entschieden.

„Das war ein richtiger Kreisligakampf. Ob dabei jede Aktion des Gegners sinnvoll war, müssen sich einige wenige Spieler der OSG selbst fragen. Ich glaube, sie haben ihrer Mannschaft mehr geschadet, als geholfen. Außerdem haben wir genug erfahrene Leute, um uns davon nicht beeindrucken zu lassen“, sagte HSC-Spieler Paul Witschorke nach dem Duell.

Erst am 23. Februar kommt es zum Regionalduell zwischen dem Zweitplatzierten HSC 2000 Frankfurt und dem Dritten, der Reserve der HSG Schlaubetal-Odervorland, in der Sporthalle an der Konrad-Wachsmann-Straße.