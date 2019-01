Mehr als vier Jahre ohne Job

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Druck auf das Jobcenter wächst: Einerseits gibt es viele offene Stellen in der Uckermark, andererseits steigt der Anteil von Langzeitarbeitslosen. Die Behörde greift zunehmend auf Leute zurück, die schon viele Jahre keinen mehr Job haben. Ein schwieriges Unterfangen.

Grundsätzlich ist Michael Steffen optimistisch gestimmt. Der Leiter des uckermärkischen Jobcenters sieht, wie sich der Bedarf an Arbeitslosengeld II Jahr für Jahr um Millionenbeträge reduziert. Weniger Hartz IV, weniger Bedarfsgemeinschaften, weniger öffentliche Hilfe. Doch die Zahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitslosigkeit im Landkreis immer noch überdurchschnittlich hoch ist. Die Uckermark rangiert seit über 20 Jahren auf den hintersten Plätzen in Deutschland.

Allerdings bleibt Steffen bei seiner Hoffnung auf deutliche Besserung. Denn die von Arbeitgebern angebotenen Jobs in der Region nehmen zu. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochen. Innerhalb eines Jahres haben die Vermittler 2080 Menschen in irgendeiner Form auf dem Arbeitsmarkt integrieren können.

Doch der Druck wächst. Sofort verfügbare Arbeitslose findet das Jobcenter kaum noch. Viele müssen erst eine Weiterbildung machen, eine Probezeit ablegen, sich wieder im stressigen Alltag zurechtfinden. Andere brauchen eine Fahrerlaubnis, einen Berechtigungsschein, Zertifikate, Berufsauffrischungen aller Art. Der Großteil aller 5347 Männer und Frauen, die beim Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gelten als „arbeitsmarktfern“. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist damit nicht gesunken, sondern auf mittlerweile 62,4 Prozent gestiegen. Und dieser Trend verfestigt sich. Es herrscht – ganz anders als im Nachbarkreis Barnim - kaum Fluktuation, sagt Michael Steffen. Die meisten der Langzeitarbeitslosen sind schon vier Jahre oder länger ohne festen Job und damit auf Hartz IV angewiesen.

Was helfen würde, wären weniger qualifizierte Jobs. Doch Fließbandarbeit und Anlerntätigkeiten bietet die Wirtschaft verhältnismäßig wenig an. Und auch im vergangenen Jahr zerstoben die Hoffnungen auf nennenswerte Neuansiedlungen oder Neugründungen in der Uckermark.

Dennoch sieht Michael Steffen alle Zeichen auf Grün. Das liegt an der extrem guten Finanzausstattung. Denn auch bei sinkenden Arbeitslosenzahlen hat der Bund die Gelder für Eingliederungen nicht etwa gekürzt, sondern jetzt um eine Million noch einmal aufgestockt. Außerdem greift das neue Teilhabechancengesetz, bei dem im Kreis bis zu 60 Stellen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zwischen 70 und 100 Prozent gefördert werden. Es richtet sich an Menschen, die lange Zeit ohne Arbeit waren. Arbeitgeber, Fördergesellschaften, Kommunen und ein Sozialbetrieb haben schon starkes Interesse gezeigt.

Das Jobcenter geht in diesem Jahr von einem weiteren Absinken der Arbeitslosigkeit aus. „Es muss uns gelingen, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben“, so Michael Steffen. Und da spielt die Besetzung freier Stellen mit geeigneten Leuten eine wichtige Rolle. Gleichermaßen benennt er das zweite große Problem, unter dem die Uckermark leidet – mangelnde Bildung. Rund 35 Prozent seiner Kunden haben keinen Berufsabschluss. 38 Prozent der Schulabgänger, die beim Jobcenter gemeldet sind, haben keine Ausbildungsreife.

Obwohl Bund, Land und Jobcenter viele Qualifizierungen und Weiterbildungen teilweise personenbezogen anbieten, hat sich die Situation wenig gebessert. Erfolgreichstes Modell ist eine direkte Begleitung von Langzeitarbeitslosen von der Bewerbung über das Vorstellungsgespräch bis zum Arbeitsplatz mitsamt einer Förderung für den Unternehmer. Mit Pilotprojekten, mit Beschäftigung auf Probe und mit vielen individuellen Hilfen will das Jobcenter seine bisher verfolgte Strategie „kleinteiliger Integrationsschritte“ weiter verstärken.