Stille Streifzüge durch Bunker und Ruinen

Jede Menge Verstecke zum Abhängen: So sieht es in einem Winterquartier für Fledermäuse aus. © Foto: Manja Wilde

Am liebsten in engen Spalten: Ein Braunes Langohr schläft im Winterquartier auf dem ehemaligen Fürstenwalder Flugplatz. Die langen Ohren klemmen unter den Flügeln, damit sie nicht abfrieren; sichtbar sind nur die Ohrdeckel (Tragus). © Foto: Kerstin Genz

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ist der Bunker bewohnt oder steht er leer? Kerstin Genz, die sich beim Naturschutzbund für Fledermäuse einsetzt, taucht oft in die Fürstenwalder Unterwelt ab, um das herauszufinden. Bei einem Kontrollgang zu einem Winterquartier von Fledermäusen hat die MOZ sie begleitet.

Die Pferdeställe, die zu den Ulanen-Kasernen an der Rudolf-Breitscheid-Straße gehörten, sind längst verschwunden. „Nur zwei Keller wurden erhalten“, sagt Kerstin Genz. Dort will sie nun hin. Den Rucksack mit Klemmbrett und mehreren Taschenlampen auf dem Rücken, eine alte Jacke auf dem Körper, stapft sie durchs Gelände.

Zehn Jahre ist es her, sagt Kerstin Genz, dass sie die Faszination für Fledermäuse ergriff. Bei ihrer Arbeit in der Fachgruppe Stadtplanung im Fürstenwalder Rathaus hat sie mit Artenschutz zu tun, wenn Gebäude weggerissen werden, in denen Fledermäuse leben könnten. In ihrer Freizeit geht sie für den Naturschutzbund auf Streife, um die streng geschützten Tiere zu zählen oder ihnen neue Kästen in die Bäume zu hängen.

Jetzt ist der Bunker an der Reihe. Kerstin Genz öffnet vorsichtig die schwere Tür. Im Lichtkegel ihrer Lampe tauchen Wände mit abgeplatztem Putz auf, an denen Hohlblocksteine, Bretter, Dachziegel und kleine Behausungen hängen. 30 Minuten bis vier Stunden kann es dauern, bis sie jede Ritze auf Bewohner abgesucht hat. Diesmal geht es schnell. „Hier ist eine“, sagt Kerstin Genz leise. Eng zusammengefaltet kauert eine kleine, braune Fledermaus in der letzten Ecke eines Hohlblocksteins. „Sie krabbeln in die kleinsten Ritzen, darum sind sie so unsichtbar“, weiß die Naturschützerin.

Elf bekannte Winterquartiere für Fledermäuse gibt es in Fürstenwalde und Trebus. An der Pintschbrücke, im ehemaligen Wasserwerk und in den Ruinen der Baumwollfabrik zum Beispiel. Wann die Tiere sich dorthin zurückziehen, lässt sich nicht genau sagen, weiß Lutz Ittermann, der in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises für den Artenschutz zuständig ist. „Sobald nicht mehr genug Nahrung umherfliegt, geht es los.“

Schließlich könne eine Fledermaus nicht zwei Stunden durch die Gegend fliegen, um eine Mücke zu fangen. Es passiere, dass sich „ein propperes Mausohr, mit 32 Gramm“ schon im Oktober in eine Ecke hänge. Kleine Artgenossen, deren Reserven nicht für einen langen Winterschlaf reichen, müssten hingegen länger aktiv sein, um über die Runden zu kommen.

Im Bunker an der Breitscheidstraße hat Kerstin Genz insgesamt vier Schlafgäste entdeckt, alles braune Mausohren, die bei zwei Grad Celsius ein Nickerchen halten. Für heute steckt sie das Klemmbrett zurück in den Rucksack. Spätestens in der nächsten Woche kommt es wieder zum Einsatz, denn sie will sich mit Petra Tracz, die sich ebenfalls beim Nabu engagiert, die Ruinen der Baumwollfabrik in der Uferstraße vornehmen. Die beiden Frauen werden dann ihre Ausstattung noch durch Helme und Begehungsscheine vervollkommnen. Am Ende der Kontrollgänge gehen die Daten ans Landesumweltamt.

Zu den größten Fledermausquartieren im Landkreis gehört die alte Panzergarage in Fürstenwalde, die eigens als Ersatzmaßnahme für abgerissene Gebäude eingerichtet wurde. „Dort haben wir 2018 mehr als 80 Tiere gezählt“, sagt Ittermann. In der Spreestadt wird bald wieder ein neues Quartier hinzukommen. „Im Heideweg wurde ein Bungalow abgerissen, der unterkellert war“, sagt Kerstin Genz.

Das Grundstück gehöre der Stadt und diese wolle den Keller erhalten. Die Frage, wie sich die Population in der Region entwickelt, lasse sich nicht eindeutig beantworten. Dem Vorteil, dass weniger Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, stehe die Industrialisierung in der Forstwirtschaft und die Gebäudesanierung gegenüber.