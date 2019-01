Berliner Luft in Woltersdorf

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Jeden Mittwochnachmittag wird im Woltersdorfer Straßenbahndepot getanzt. Um die 20 Frauen und Männer von 58 bis 84 sind beim „Tanz mit Christiane“ dabei. Für viele ist das Tanzennicht mehr wegzudenken. Auch, weil die Gruppe Halt bietet.

Eines Tages hat Günter Kaudelka es nicht mehr ausgehalten. Nach dem Tod seiner Frau zog er sich zurück, das Leben schien ihm leer und trostlos. Doch irgendwann hat der Erkneraner gewusst, dass es so nicht weitergehen konnte. Er musste wieder unter Leute.

Seit November ist er nun regelmäßig beim „Tanz mit Christiane“ in Woltersdorf dabei – als einziger Mann. Ein bisschen Überwindung habe ihn das schon gekostet, sagt er. Doch er hat dazu gewonnen: Günter Kaudelka freut sich wie seine Mittänzerinnen auf den Mittwochstermin im Straßenbahndepot. Anderthalb Stunden Geselligkeit, Bewegung, mit dem Merken der Tanzschritte Arbeit für den Kopf – all das hat Günter Kaudelka in seiner kurzen Zeit als Freizeittänzer schon sehr zu schätzen gelernt. „Ich habe nicht vor aufzuhören“, sagt er.

Aber erst mal gilt es, anzufangen, und dazu bittet Christiane Karlsen-Mougios nun auf die Tanzfläche. Los geht es mit dem Begrüßungstanz, es unter anderem eine Samba im Block und – der Mittänzerin Roswitha Korcz, die gerade Geburtstag hatte, zu Ehren – das Stück „Al Achat“. Geburtstagskinder dürfen sich beim Mittwochstreff einen Tanz wünschen. Später ist Nana Mouskouri mit „La provence“ zu hören, noch später die „Berliner Luft“.

Vortänzerin Karlsen-Mougios leitet an, korrigiert und ermutigt die Tänzer vor allem. Drei Frauen, die an diesem Mittwoch zum ersten Mal dabei sind, gibt sie mit auf den Weg: „Niemand erwartet hier Perfektion. Ihr müsst Euch auch mal einen Fehltritt verzeihen können.“ Ein anderes Mal ruft sie in die Runde: „Na bitte, das hat doch schon prima geklappt. Das war mindestens Schwierigkeitsstufe eins.“

Nach der Übungsstunde wird sie lobend hervorheben, dass kein einziger Tanz unterbrochen werden musste. „Es gab kein Kuddelmuddel.“ Es gehe vor allem um Freude, sagt die Frau, die aus Berlin-Spandau kommend seit 1994 in Woltersdorf zu Hause ist und nie einen Tanzkurs besucht, aber gut 100 Tänze im Kopf hat – darum, sich selbst und anderen Freude zu bereiten. Das wollen die Mittwochstänzer das nächste Mal am 30. April beim Maibaumsetzen im Grünheider Alloheim.

Viele Tänzerinnen haben ihrerseits seit Jahren Vergnügen beim Mittwochstanz. Drei von ihnen sind seit 2013 dabei, seit Christiane Karlsen-Mougios den Treff ins Leben gerufen hat: Inge Zeisler aus Schöneiche sowie Gerda Schulze und Jutta Grzeschik aus Woltersdorf. Wenig später kam unter anderem deren gute Bekannte Margaretha Stach dazu und hat ebenfalls Feuer gefangen.

„Ich vermisse etwas, wenn ich nicht herkomme“, sagt die Woltersdorferin über den Mittwochstermin. Und außerdem hat sie schließlich eine Verpflichtung. Weil es nur den einen Mann in der Gruppe gibt, sind Jutta Grzeschik und sie für anderthalb Stunden Partner. Oder, wie Margaretha Stach es kichernd formuliert: „Wir sind beim Tanzen ein Ehepaar.“

Mittänzer sind immer willkommen, sagt Christiane Karlsen-Mougios. Auch und vor allem Männer. Günter Kaudelka jedenfalls findet, dass nichts dagegen spricht, sich den Tänzerinnen anzuschließen.

Termine: mittwochs, 14 bis 15.30 Uhr; ab März am ersten Mittwoch im Monat 16.30 bis 18 Uhr, sonst mittwochs zur üblichen Zeit. Weitere Informationen unter der Rufnummer 03362 24035