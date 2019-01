Talenteshow in der Turnhalle

Cornelia Link-Adam

Worin (MOZ) Bei der zweiten Talenteshow der Förderschule „Am Wald“ in Worin zeigten Schüler fast aller Lernstufen am Mittwochvormittag in der Turnhalle, was sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben. Das Publikum war von Tanz, Gesang und Sketchen ebenso begeistert wie die Akteure.

Dicht gedrängt saßen die 86 Schüler im Zuschauerraum der Turnhalle, an den Seiten auch ihre knapp 30 Lehrer. Christine Dietrich, Lehrerin der Klassenstufe 3 und Chef vom Schulförderverein der Woriner Förderschule „Am Wald“ begrüßte alle ganz herzlich zur 2. Talenteshow im Haus. Während man im November mit allen Klassen im Seelower Kulturhaus die 23. Schultheatertage vor Eltern und Familienmitgliedern groß aufgeführt hatte, war es am Mittwochvormittag nun zum zweiten Mal eine Talentshow im kleineren Kreis – von Schülern für Schüler.

Wochenlang hatten die Schüler für das Abschluss-Projekt des Schulhalbjahres geprobt. Mitmachen durfte, wer wollte. Einen Zwang teilzunehmen gab es nicht. Dennoch wurde schnell anhand der zwölf Programmpunkte klar, die Förderschule „Am Wald“ hat viele Talente.

Auf der Suche nach einem Superstar war zu Beginn auch Lehrerin Verena Lippold, die aufgeregt als „Frau Schnabelstät von RTL“ in die Halle stürmte. Sie wurde ins Zuschauerfeld verwiesen, um sich jemand Passenden auszusuchen. Auswahl, die gab es bei der zweiten Talentshow wahrlich genug. Anmoderiert von den Neuntklässlern tanzte die Klasse 2 mit Cowboyhüten im Western-Style zu „Cotton Eye Joe“.

Viel Ballgefühl zeigte danach der Sechstklässler Cedric Müssigmann und führte Fußballtricks vor. Die Moderatoren brachten sich selbst mit einer Zaubershow ein, ließen Becher und Bälle durch die Luft schweben und Tischtennisbälle und sogar Geldstücke wie von Geisterhand verschwinden.

Die Mitschüler im Zuschauerraum staunten darüber nicht schlecht und honorierten den Auftritt der Neuntklässler mit viel Applaus. Einen Tanz mit bunten Tüchern gab es von den Vierklässlern, gefolgt vom Auftritt der Trommler aus der 12a. Nicky Heyer von der 9. Klasse erzählte als Bauchredner mit seiner (Socken)-Handpuppe „Frau Suhrbier“ auch noch viele Witze und machte passende Grimassen.

Mit bunten Tüchern sangen und tanzten drei Mädchen der 6. Klasse zu Kerstin Otts Song „Regenbogenfarben“. Luis Szelong und Cedric Müssigmann ließen danach die Hüften kreisen und nach der kurzen Trink-Pause zur Erfrischung hatten der Fünftklässler Marvin Weidling seinen großen Auftritt. Verkleidet als Mark Forster mit Basecap und dicker Brille sang er dessen Song „Chöre“ – und die Zuschauer sangen rege mit. Jonas Hippmann (Klasse 7) zeigte mit seiner Schwester Breakdance, Jonathan Kranz (12b) sang „Fahrrad fahr’n“ von Max Raabe und Drittklässlerin Angela Jungrichter tanzte zu „I like to move it“.

„Alles war richtig toll“, sagte Christine Dietrich nach der gut einstündigen Show anerkennend und übergab mit Praktikantin Vanessa Masche Teilnahme-Urkunden an alle Akteure. Auch „Frau Schnabelstät von RTL“ war da längst wieder im Bühnenbereich aufgetaucht, konnte sich aufgrund des Überangebots auch nicht für einen Superstar entscheiden. Als Überraschung wurde Paula Schenner nach vorn geholt – und der kleinen Blondine mit einem Geschenk zum 7. Geburtstag gratuliert.

Als sehr gelungen lobte auch Schulleiter Bernd Felgentreu die Show. Wer sich über die Arbeit und AGs der seit 25 Jahren in Worin bestehenden Förderschule informieren will, dem empfahl er den Besuch des Hauses beim Tag der offenen Tür am 23. März, geplant von 9.30 bis 13 Uhr.