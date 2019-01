Ein Kulturbus durch das Oderbruch

Michael Anker

Bad Freienwalde (MOZ) Der öffentliche Nahverkehr in der Region kann vornehmlich an Wochenenden oft nicht die Wünsche von Ausflüglern decken. Deshalb wird über einen Kulturbus durchs Oderbruch nachgedacht.

Das Oderbruch – lange Alleen, weite Felder, aber so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel. Touristen und Kulturbesucher können sich dort an den Wochenenden ohne Auto kaum fortbewegen. Zudem gibt es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Problem, unter dem das Theater am Rand schon lange zu leiden hat. Besucher der Abendvorstellungen kommen kaum aus Zollbrücke weg. Ähnliche Sorgen hat die Tourist-Information in Bad Freienwalde, wenn Besucher gern mal an die Oder fahren möchten.

Theatergründer Tobias Morgenstern will das ändern und hat sich mit Vertretern des Landkreises Märkisch-Oderland und der Bad Freienwalde Tourismus GmbH zusammengesetzt, um künftig an Wochenenden einen „Kulturbus“ durchs Oderbruch fahren lassen. Erste Vorstellungen gehen von einer Route aus, die in Bad Freienwalde am Bahnhof startet und zum Theater am Rand führt. Zwischenstationen könnten der Fontane-Ort Schiffmühle, der Oderbruch-Dom in Neuküstrinchen und Wriezen sein. Zurück geht’s über die Alte Heerstraße durch Altranft.

„Der Bus soll nicht nur den Touristen vorbehalten sein, die zum Theater am Rand wollen, sondern könnte auch eine begrenzte Zahl an Rad-Touristen mitnehmen“, so Tobias Morgenstern. Geplant sei ein Niederflurbus, der mit einem Fahrradträger ausgestattet ist und so die Mitnahme von Fahrrädern ermöglicht.

In einem zweistündigen Rhythmus würde der Bus seine Runde durch das Bruch drehen. Fahrgäste könnten zum Beispiel am Fontanehaus in Schiffmühle aussteigen, nach ihrem Besuch dort noch zum Grab von Fontanes Vater nach Neutornow wandern und dort wieder in den Bus steigen, um weiterzufahren. Die Fahrkarte soll als Tageskarte zum beliebigen Aus- und Einsteigen berechtigen. Der letzte Bus fährt nach Theaterschluss von Zollbrücke nach Eberswalde und wird so eingerichtet, dass der letzte Zug nach Berlin erreicht werden kann.

In ersten Gesprächen mit dem Landkreis und der Barnimer Busgesellschaft wurde der Finanzbedarf für den Kulturbus ermittelt. Pro Wochenende würden Kosten in Höhe von 1000 Euro anfallen. Auf die Saison hochgerechnet wären das 30 000 Euro. Ein Teil des Betrages könnte über den Fahrkartenverkauf erzielt werden, der wahrscheinlich größere müsste durch die beteiligten Kommunen und Sponsoren aufgebracht werden.

Tobias Morgenstern schätzt ein, dass das Theater am Rand pro Jahr etwa 25 000 Besucher, vorwiegend Berliner, verzeichnet. Mithilfe des Busses könnte Bad Freienwalde von diesen Zahlen profitieren. Die Initiatoren des Projektes gehen davon aus, dass Berliner vor dem Theaterbesuch die Kurstadt und die an der Strecke liegenden Gemeinden besuchen oder auf der Rückfahrt dort Übernachtungsmöglichkeiten nutzen. Ilka Krüger, die Geschäftsführerin der Tourismus GmbH, und Tobias Morgenstern wollen nun bei den Stadtverordneten in Bad Freienwalde, die bereits heute tagen, Wriezen und in den Gemeinden um Unterstützung werben.