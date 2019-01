Kampf zwischen Elefant und Tiger

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Der Sammler und Naturforscher Hans-Jörg Wilke aus Schwedt hat ein Buch her-ausgegeben. Es ist kiloschwer und zeigt auf der Titelseite einen Tiger, der mit einem Elefanten kämpft. Damit ist das Lieblingsthema, mit dem sich Wilke zehn Jahre befasst hat, veranschaulicht. Es geht um die Geschichte der Tierillustration.

Das Buch ist einzigartig in Deutschland und geht auf die Doktorarbeit von Hans-Jörg Wilke an der Universität Jena im Jahre 2016 zurück. Jetzt hat Wilke aus dem Buch eine Ausstellung gemacht. Sie ist bis in den April hinein im Wildnislabor des Nationalparks Unteres Odertal in Criewen zu sehen.

Die Exposition stellt das illustrierende Tierbild und Künstler dieses Genres in den Mittelpunkt. Die heute fast vergessenen Maler prägten über einhundert Jahre das Bild vom Tier. Wilke gibt mit dieser Ausstellung jenen „Tiermalern“ eine Bühne, die detailverliebt und mit großer Genauigkeit Tiere in ihrer natürlichen oder Tierpark-Umwelt gemalt und gezeichnet haben. Die Ausstellung zeigt den Wandel in der Tierillustration und damit auch den Wandel im gesellschaftlichen Geschmack.

Exponate machen außerdem die Bedingungen nachvollziehbar, unter denen die Tierbilder vor hundert Jahren entstanden sind. Reproduktions- und Drucktechniken für populäre Nachschlagewerke wie „Brehms Tierleben“ sind ebenso zu sehen wie Originalvorlagen und Drucksteine. Sie geben Einblicke in die aufwendige Produktion eines Tierbildes in der Zeit vor 1900. Die Künstler illustrierten bis zur Durchsetzung der Tierfotografie um 1920 Kinder-, Jugend- und Schulbücher. Die Ausstellung zeigt außerdem beeindruckende Wandtafeln für den Biologieunterricht. Darunter eine Tafel von 1906. Sie bildet lebensnah eine Wildschweinrotte an der Suhle ab. Wilke hat die Wandtafel bei ebay ersteigert.

„Die von der Kunstwissenschaft bisher weitgehend vernachlässigten Tierillustratoren wurden bereits vor einhundert Jahren mit dem Rückgang der Tierwelt und dem einhergehenden Verlust der Biodiversität in Europa oder auch Afrika konfrontiert“, sagt Jörg Wilke. „Ihre Bilder sind oft Ausdruck und Spiegel ihrer Liebe und Sorge um die Tierwelt.“