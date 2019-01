Nachbar-Hilfe bester Art

Unter seiner Regie: Am 4. Januar leitete Alexander Grünler (l.) die Brandbekämpfung. © Foto: FFW Müncheberg

Gabriele Rataj

Seelow/Müncheberg (MOZ) Es gibt in Seelow ein neues Zuhause für die achtköpfige Müncheberger Familie, deren Wohnung seit dem Brand Anfang Januar und auf lange Sicht nicht bewohnbar ist. Am Mittwoch hat Tobi Labes, Azubi der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, dafür die Schlüssel übergeben können.

Nachdem der Vermieter des durch Brand geschädigten Mehrfamilienhauses die Lage derart eingeschätzt hatte, „galt es, dauerhaft ein neues Heim für die Familie zu finden“, heißt es in einer Presseinformation aus der Stadtverwaltung. Große Unterstützung habe Müncheberg an dieser Stelle vom Nachbarn Seelow erhalten. Durch „eine sehr engagierte Zusammenarbeit aller Beteiligten“, wird eingeschätzt, habe die Familie in der Vorwoche den Mietvertrag mit der SeWoBa schließen können.

„Wir wollten helfen“, sagte SeWoBa-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld der MOZ auf Nachfrage, wenngleich das nicht so einfach gewesen sei. In einem Wohnblock an der Sparkassen-Arena sei es indes gelungen, durch einen Wanddurchbruch zwei gegenüberliegende Wohnungen für die acht Personen herzurichten.

Mit Unterstützung des Planungsbüros Pro3 und einer Frankfurter Spezialfirma, die den Durchbruch besorgte, sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Strausberg konnte das Wohnproblem damit gelöst werden, freute sich Thierfeld.

Für Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke), die dafür allen Involvierten herzlich dankt, hat „diese schwierige ... Situation gezeigt, wie hervorragend die Kommunikation mit den Nachbarn und beteiligten Behörden laufen kann“.(rj)