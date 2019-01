Geburtshelfer für Abschlussarbeiten geht

„Wundarzt und Geburtshelfer“: Peter Rosenberg musste vor seinem letzten Arbeitstag am heutigen Donnerstag sein Büro in der Viadrina ausmisten. Einige Bücher nimmt er mit nach Hause, den Großteil schenkt er aber der Uni-Bibliothek. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach 25 Jahren Lehre an der Viadrina ist für Peter Rosenberg ab heute Schluss – eigentlich. Denn der Abschied in den Ruhestand ist für den 65-jährigen Sprachwissenschaftler noch lange kein Abschied von der Forschung.

Haus- und Abschlussarbeiten auf den Weg bringen, ihnen quasi bei der Geburt helfen, und verwundete Studierende auskurieren – „Das ist doch genau deine Funktion an der Viadrina“, hatte Peter Rosenbergs Frau zu ihm gesagt, als sie auf einem Trödelmarkt in Kraków das Schild „Wundarzt und Geburtshelfer“ für ihren Mann kaufte. Der erzählt, dass viele Studenten schlichtweg „verpeilt“ seien, „Kuwi-Studierende sowieso“, sagt er mit einem Lachen und erinnert sich an seine eigene Studienzeit zurück, die nicht weniger chaotisch war. Seit er Dozent ist, habe Beratung immer zu seinem Lehrberuf gehört. „Gerade war ein junger Mann hier, der sich nicht mehr sicher war, ob er wirklich in die Wissenschaft will“, beschreibt er eine Situation.

Der Sprachwissenschaftler hat heute seinen letzten offiziellen Arbeitstag. Ein entspanntes Rentnerleben beginnt damit allerdings nicht. Über 50 Bachelor- und Masterarbeiten kontrolliert der Dozent auf den letzten Metern noch, bis Ende April nimmt er Prüfungen ab. Er holt einen Hefter aus seinem Schrank mit über 1000 Prüfungsprotokollen. Etwa 100 Arbeiten pro Jahr hat er betreut – 1993 kam er an die Viadrina, hat die interdisziplinär angelegte Kulturwissenschaftliche Fakultät mit aufgebaut.

Aber was ist das überhaupt, Kuwi? „Das ist manchmal weder den Studierenden noch den Dozenten bewusst“, sagt Peter Rosenberg lachend. Zusammen mit Viadrina-Vizepräsidentin Janine Nuyken, Europa-Studien-Professor Timm Beichelt und anderen Lehrenden sang er mit der Uni-Band Kuwi-Stars unter anderem scherzhaft über dieses Thema. Als „Riesengaudi“ bezeichnet er die gemeinsamen Auftritte im Rückblick. „Das war ein rührender Abschied beim Uniball.“

Im Ruhestand werde ihn schon auch Musik begleiten. Aber statt mit Singen will er seine Freizeit lieber mit ausgedehnten Fahrradtouren verbringen, verrät er. „Einmal in der Woche ist Opa-Tag“, sagt er über sich und seine zwei Enkel. Da der Tag „unglücklicherweise nur 24 Stunden hat“, ist er froh über die neu gewonnene Freizeit. Die Füße wird er dennoch nicht hochlegen.

Um im Bereich Deutsch als Minderheitensprache zu forschen, plant Rosenberg, ab März 2020 über ein Programm des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) für zwei Jahre nach Rio zu gehen. Aber auch 2019 sei bereits „gut gefüllt“. Der Sprachatlas über norddeutsche Sprachvariationen, der in Kooperation sechs norddeutscher Unis entstand und 2015 publiziert wurde, soll nun um einen zweiten Band erweitert werden. Das zweite Buch, das Peter Rosenberg in diesem Jahr beschäftigen wird, ist eines über Migrationslinguistik. Die letzten Abschlussarbeiten kontrollieren und dann an den Büchern arbeiten, da „hab ich absolut Bock drauf“, sagt der Sprachwissenschaftler.

Viele Studierende, die jetzt noch ihre Arbeiten einreichen, nehmen den Ruhestand des Dozenten als Ansporn für den eigenen Studienabschluss. Dabei gibt es bei Peter Rosenberg nicht nur gute Noten. „Die letzten, die ich gegeben habe, waren eine 4, eine 3, eine 2,3 und eine 2,0“, zählt er auf. „Obwohl sie das wissen, kommen sie zu mir.“ Die Studis wollten eben ernst genommen werden. Auch das gehörte immer irgendwie zu seiner Rolle als „Arzt“. Er habe in den 25 Jahren nicht erlebt, dass jemand die von ihm gegebene Note nicht nachvollziehen konnte.

Trotz allem hält er sich „nicht für unersetzlich. So soll es auch nicht sein.“ Er ist froh, dass sein Fachgebiet fortgesetzt wird. Und betont, dass er sich zwei Drittel von dem, was er weiß, von Studierenden oder in Auseinandersetzung mit ihnen angeeignet hat. Ihre Arbeit sei immer „ein Pool an klugen Ideen“ gewesen.