Klein-Mutzer will ins Rathaus

Martin Risken

Zehdenick/Gransee (Matthias Henke) Bert Kronenberg will hauptamtlicher Bürgermeister in Zehdenick werden. Der frühere Ortsvorsteher von Klein-Mutz gab am Mittwoch seine Kandidatur bekannt.

Mehrfach sei er in den vergangenen Wochen gefragt worden, ob er Bürgermeister von Zehdenick werden möchte, so Bert Kronenberg (Foto). Zunehmend habe er an diesem Gedanken Gefallen gefunden und sei nach gründlichen Überlegungen zu dem Entschluss gekommen: „Ich trete an!“. Ehrenamtlich wie beruflich bringe er die Erfahrungen mit, aus Ideen Projekte zu machen, Menschen zusammen zu bringen und Interessen auszugleichen, so der 58-jährige Klein-Mutzer. Ob beim damaligen Landkreis Oranienburg, als Planer im Auftrag der Stadt Zehdenick und anderer Gemeinden in Oberhavel, als Ortsvorsteher und derzeit als Projektentwickler in Berlin: „Immer wieder habe ich gelernt, mit Verwaltung und Bürokratie umzugehen“, so Kronenberg. Er stelle seine Kandidatur unter den Leitsatz: „Miteinander für Zehdenick“. Als unabhängiger Kandidat werbe er um Unterstützung und Mitstreiter. Eine Initiative für das mobile Internet in der Region gehöre für ihn genauso dazu wie eine Stärkung der Profile von Kitas und Schulen, mehr Aufmerksamkeit für Senioren und Vernetzung von Kultur und Tourismus, teilte Kronenberg mit.

In Gransee haben die Bürger bei der Wahl des ehrenamtlichen Stadtoberhaupts nun voraussichtlich die Wahl zwischen drei Kandidaten. Nachdem bereits Amtsinhaber Mario Gruschinske (SPD) und Olaf Peter (CDU) ihre Bereitschaft erklärten, anzutreten, bestätigte am Mittwoch Marina Hillebrand ihre Ambitionen auf den Posten. „Ich bin fest entschlossen, als Einzelbewerber anzutreten“, so die Kraatzerin, die für die Sozialdemokraten als sachkundige Einwohnerin im Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss mitwirkt.