Mit der Schwester als Zuhörerin zum Sieg

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Eigentlich liest sie nur ihrer großen Schwester vor. Am Mittwoch aber waren die Zuhörer zahlreicher: Als Charlotte Zels mit dem Buch „Dornröschen, der Märchenprinz und meine verrückte Tante“ an einem Tisch im Atelier der Kulturfabrik Platz nimmt, sitzen nicht nur ihre Schwester, sondern auch Mitschüler von der Katholischen Grundschule Bernhardinum und fünf weiteren Fürstenwalder Grundschulen im Publikum.

„Ich war ganz schön aufgeregt“, sagt die 11-Jährige, nachdem sie beim Stadtentscheid zum Vorlesewettbewerb aus ihrem selbst gewählten sowie einem von den Bibliotheksmitarbeitern vorgelegten Buch vorgetragen hat. Gerade hat sich die Jury, der Bibliotheksleiterin Birgit Paul, Vize-Bürgermeister Stefan Wichary und Vorjahressiegerin Leni Alexandra Kunze angehören, zur Beratung zurückgezogen.

Die Bücher der Reihe „Mein Lotta-Leben“ lese sie besonders gerne, sagt Ellice Klawon. Für den Vorlesewettbewerb hat sich die 11-jährige Rahn-Grundschülerin eine besonders spannende Stelle aus der Geschichte herausgesucht: Die Protagonisten befinden sich auf Schatzsuche. Während sie liest, wechselt ihre Stimme Lautstärke und Tempo, Ellice betont und lässt Pausen.

Emma Lucy Matiaske hat vor zwei Wochen begonnen, die ausgewählte Stelle aus ihrem Lieblingsbuch „Jungs strengstens verboten“ zu üben; eine Passage, sagt die 12-jährige Schülerin der Goßmann-Grundschule, könne sie mittlerweile auswendig. Ihre Texte lesen sie und die anderen, unter ihnen auch Lilly Sophie Heimlich, Josie Voss und Lindsay Rux, mit Bravour.

Ausschlaggebend für die Wertung, sagt Birgit Paul, sei am Ende nicht der vorbereitete Text, sondern der den Kindern unbekannte. In diesem Jahr ist es das „Tagebuch eines Möchtegern-Versagers“. Obwohl es gespickt ist mit schweren Wörtern – Synonym, zeremoniell, Atomkatastrophe, Camembert – schlagen sich die besten Leserinnen der sechsten Klassen ihrer jeweiligen Schulen tapfer.

Am flüssigsten aber, lautet am Ende das Urteil der Titelverteidigerin Leni Alexandra Kunze, habe Charlotte Zels die unbekannten Zeilen vorgelesen. Die Lesezeit mit ihrer großen Schwester hat sich ausgezahlt: Charlotte vertritt die Stadt im 60. Jahr des Bestehens des Vorlesewettbewerbs am 23. Februar beim Kreisentscheid auf der Burg Beeskow.