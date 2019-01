Zähes Ringen um CDU-Antrag

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Die Diskussion um die stark sanierungsbedürftige Baracke in Harnekop, die das kulturelle Zentrum des Dorfes darstellt, ist wieder in den Vordergrund gerückt: Durch den Antrag der CDU-Fraktion im Prötzeler Gemeindeparlament.

Dieser sieht vor, mit der „Neuen Baracke“ Harnekop ein Zentrum gemeinschaftlichen und kulturellen Lebens zu schaffen, wie es in der Beschlussvorlage heißt. „Durch die Bildung einer Projektgruppe und der Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs, wird eine größtmögliche Akzeptanz geschaffen, um dieses Projekt von Beginn an als ein öffentliches, transparentes Bauprojekt für die Ortsteile Harnekop, Sternebeck und damit auch für die gesamte Gemeinde Prötzel zu realisieren.“

Finanziert werden soll die Bausumme, die die CDU-Fraktion mit 400 000 Euro angibt, durch einen Kredit. Umgesetzt werden soll das Projekt im Zeitraum 2019 bis 2020. „Eine Verschiebung aufgrund nicht zur Verfügung stehender Fördermittel ist nicht akzeptabel“, so die Antragsteller in ihrer dreiseitigen Ausführung.

Erarbeitet wurde er durch Olaf Kaupat und seinen Fraktionskollegen Marcel Wolff. Unter Beteiligung der Bürger von Harnekop. Und nur mit diesem Beschluss habe die Gemeindevertretung eine klare Handlungsanweisung, so Kaupat in der Gemeinderatssitzung am Montag im Bürgerhaus in Prötzel. Unmissverständlich machte er den Anwesenden klar, wie viel ihm daran liegt, den Antrag durchzubringen. Um das Projekt voranzubringen.

Seit rund einem Jahr ist klar, das es eine langfristige Lösung für das Gemeindehaus, liebevoll von den Harnekopern Baracke genannt, geben muss. Es entstand zu DDR-Zeiten und hat seine besten Zeiten bereits lange hinter sich. Da es auch für die unter abenteuerlichen Bedingungen untergebrachte Sternebecker Feuerwehr eine Lösung geben muss, schlug die Amtsverwaltung einen gemeinsam zu nutzenden Neubau am Bahnhof vor. Das lehnten jedoch die Bürger Harnekops und die ansässigen Vereine – wie auch die Wehrführung – rundweg ab. Und sprachen sich für einen Ersatz an Ort und Stelle aus.

„Die Vereine brauchen eine Grundlage, sonst geht das kulturelle Leben verloren“, sagte Heidi Leppin, Gemeindevertreterin aus Sternebeck, in der Diskussion. Sie sei zwar skeptisch, was die im Antrag aufgeführten Kosten und Zeiträume angeht, zeigte sich allerdings froh darüber, dass jemand das Ganze in die Hand genommen habe. Wer das sei, sagten Carola Damaszek aus Harnekop und Ramona Watzke aus Prötzel, die sich als Bürgerinnen in der Arbeitsgruppe „Neue Baracke“ engagieren wollen, sei ihnen egal. „Wichtig ist, endlich anzufangen“, so Carola Damaszek. „Als Bürger können wir solche Anträge ja nicht stellen“, unterstrich Ramona Watzke, die auch Mitglied im HSCC ist.

Das ausgerechnet die CDU-Fraktion dahinter stecke, sei nun wirklich, so kurz vor den Wahlen kein Zufall, machte Harnekops Ortsvorsteher Karsten Liebich in seinem Statement deutlich. Und zeigte sich äußerst befremdet darüber, dass weder er, noch Sternebecks Dieter Juritz, noch der Bürgermeister der Gemeinde, Rudolf Schlothauer, zu der Bürgerversammlung vorige Woche eingeladen wurden. „Da sehen wir deutlich, wo es vor den Wahlen hingeht“, sprach er Olaf Kaupat direkt an. Nichtsdestotrotz sei das vorgelegte Konzept super, so Liebich. „Aber unrealistisch.“

Auch der Bürgermeister und Simona Koß (SPD), Gemeindevertreterin aus Prädikow, sahen sowohl den engen Zeitplan als auch die geplanten Kosten als problematisch an. „Ich kann dem nicht folgen“, unterstrich auch Helge Suhr als Vertreter der Amtsverwaltung am Montag. Er warnte die Gemeinde, sich in eine Richtung zu binden, die nicht gehalten werden kann. Auch vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen empfahl er, Schritt für Schritt vorzugehen. Das ließ die Emotionen bei Olaf Kaupat hochkochen, der dem Bau- und Ordnungsamtsleiter indirekt eine Hinhaltetaktik vorwarf.

Schließlich scheiterte Bürgermeister Rudolf Schlothauer mit seinem Vertagungsantrag, auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde noch keinen Haushalt 219 beschlossen hat und sich derzeit noch im Haushaltssicherungskonzept befindet. Und es begann ein zähes Ringen, um den Antrag doch noch durchzubekommen: Vier Änderungsanträge und mehr als eine mehr als einstündige Diskussion später stimmte die Mehrheit des Prötzeler Gemeindeparlamentes mehrheitlich für den Antrag der CDU-Fraktion.