Flanieren durch Fontanes „Effi Briest“

Neuruppin (MOZ) Seit Anfang des Jahres ist das Museum Neuruppin geschlossen, um die große Leitausstellung vorzubereiten, die dort mit dem Start zu den Feierlichkeiten des Fontanejahres Ende März eröffnet wird. Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger freut sich schon darauf. Bis aber „Fontane.200/Autor“ für die Öffentlichkeit zugänglich ist, bleibt noch Einiges zu tun.

Aktuell werden die Räume der Dauerausstellung, die zeitlich keinen Bezug zu Fontane haben, beräumt. Ab dem 11. März erfolgt der eigentliche Aufbau. Was dann geschieht, steht schon lange fest. Die Leitausstellung richtet sich nicht nur an absolute Kenner, sondern will vor allem ein neues Publikum an das Werk des Reiseschriftstellers, Romanciers und Theaterkritikers mit modernen Mitteln heranführen, indem die Arbeitsweise Fontanes vorgestellt wird.

Das geschieht in drei Teilen. Der erste – betitelt mit „Fontanes Kopf. Schreiben“ – besteht aus 67 originalen Notizbüchern Fontanes, die ausgestellt werden. Sie werden durch Multimediaprojektionen auf die Vitrine ergänzt und einen Mitmachtisch, an dem interaktiv mit verschiedenen Elementen gearbeitet werden kann. Dieser Teil der Ausstellung speist sich aus den Ergebnissen der Forschung von Dr. Gabriele Radecke, die in der Theodor-Fontane-Arbeitsstelle der Uni Göttingen die Notizbücher digitalisiert und transkribiert hat. Das ist nötig, weil Fontanes Handschrift teilweise schwer zu entziffern ist. Das Besondere an den Notizbüchern ist, wie Fontane diese gefüllt hat. So hat er aus Platzgründen jeden Fleck beschriftet, aber auch Teile ausgeschnitten und geklebt – so wie heute beim Arbeiten mit Copy und Paste. Zudem gibt es auf Papierbahnen an den Wänden unveröffentlichte Fragmente zu bestaunen. Dazu kommen an Bildschirmen an der Wand kurze Collagen von Videointerviews mit Fontanekennern. Um keine zu unruhige Atmosphäre zu schaffen, laufen diese ohne Ton.

Der zweite Teil – „Fontanes Erfindungen. Texten“ – konzentriert sich auf „Effi Briest“, und macht den Text begehbar. Der Boden ist mit Wörtern bedeckt. In Analysen wurden die am häufigsten oder am seltensten genutzten Wörter gesucht. Die Charaktere stehen als symbolische Blöcke im Raum, und ihre Beziehungen zueinander werden durch gespannte Bänder verdeutlicht. Eine Spirale, die an der Glaswand zur Stadtmauer angebracht wird, wurde aus den ersten drei Kapiteln des Werks gestaltet, in dem alle Wörter entfernt wurden. Was bleibt, zeigt auf ungewöhnliche Art und Weise, wie lang Fontanes Sätze waren.

Der dritte Teil – „Fontanes Wörter. Mixen“ – befasst sich mit Fontanes eigenen Wortkreationen. Sie stehen als Aufsteller in den Räumen, und schaffen so auch eine Verbindung zu der Dauerausstellung. 160 Wörter gibt es im Museum und im Stadtgebiet, dort auf Tafeln, Aufstellern und Aufklebern. 40 weitere Wörter können Besucher bei bestimmten Anlässen selbst hinzufügen, um am Ende des Jubiläumsjahres wieder auf die Zahl 200 zu kommen.

Um niemanden auszuschließen, wird es ebenso englische Kurzfassungen der Texte in der Ausstellung gebe wie das „Fontanepünktchen“, das in leichter Sprache und Braille weiteren Gruppen den Zugang zur Ausstellung ermöglichen soll. Ein zehnseitiger Flyer und eine Begleitpublikation sind ebenfalls geplant, wie Maja Peers-Oeljeschläger berichtet. Allerdings wird es kein reiner Katalog werden, sondern inhaltlich die Ausstellung erweitern.

Nachfragen von Touristikern und Anmeldungen für die Ausstellung gibt es laut der Museumsleiterin schon so viele, dass aktuell darüber nachgedacht werde, vor allem in Anfangszeit notfalls immer nur eine begrenzte Zahl von Besuchern hereinzulassen.(zig)