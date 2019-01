Was nie in der Zeitung zu sehen war

Irina Voigt

Rüdersdorf Mit der ersten Ausstellung in diesem Jahr im Rathaus Rüdersdorf hat sich Bürgermeister André Schaller einen Wunsch erfüllt. „Da ich die Arbeiten des MOZ-Sportredakteurs Edgar Nemschok sehr schätze, wollte ich seine Bilder auch einmal auf unseren Fluren zeigen“, sagte er. Und hatte auch eine aktuelle Zeitung mitgebracht, deren Titelbild Nemschok gemacht hatte. „So sollte es öfter sein“, sagte der Bürgermeister, „dass aktuelle Bilder und Berichte aus unseren Gemeinden und aus Vereinen ganz vorn in der Zeitung sind.“

Für die Ausstellung, deren Vernissage Dienstagnachmittag gut zwei Dutzend Gäste besuchten, hat Edgar Nemschok rund 50 Fotos aus vielen Sportarten und ganz MOL ausgewählt. „Das sind vor allem die Bilder, die nie in der Zeitung waren. Dort wird zumeist nur eins gebraucht. Was aber sonst noch auf dem Spielfeld oder drum herum passiert, findet selten den Weg in die Presse“, sagte er, der viele Jahre auch in Rüdersdorf lernte, lebte und arbeitete, bevor er zur Fotografie und zum Journalismus fand. Die Ausstellung ist bis März zu den Rathausöffnungszeiten zu besichtigen.(Iv)