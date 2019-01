Mehr Platz für das Leben

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Den Friedhöfen gehen die Gräber aus. Die Zahl der Erdbestattungen hat sich in Berlin seit der Wende halbiert. Um ihre halbleeren Totenacker überhaupt noch bewirtschaften zu können, verkauft und vermietet die Evangelische Kirche nun Grundstücke an Gastronomen, Baugenossenschaften und Kleingärtner.

In die ehemalige Leichenhalle des St. Thomas Friedhof zieht schon am Vormittag Leben ein. Die Kaffeemaschine dampft lautstark, während Neuköllner Hipster zwischen alten Säulen Birchermüsli und Sauerteigbrot frühstücken. Von den runden Lampen, die an der hohen gewölbten Decke hängen, baumeln Pflanzen, die auch draußen an den Friedhofsmauern ranken. Über den Aperol-Flaschen an der Bar zieren Bibelverse die unverputzten Wände.

„Das hier ist das bauhistorisch wertvollste Gebäude an der Hermannstraße“, sagt Pfarrer Jürgen Quandt. Die Halle verfiel über Jahrzehnte, bis die Kirche rund eine Million Euro in die Sanierung steckte und sie seit 2018 an einen Gastronomen vermietet. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, als noch die Angst vor dem Scheintod herrschte. Damit niemand lebendig begraben wird, bahrte man die Leichen tagelang auf und band ihnen Glöckchen an die Füße, um ja keine Regung zu verpassen.

130 Jahre später ist die Erdbestattung Seltenheit geworden. „80 bis 85 Prozent der Berliner lassen sich heute einäschern. 60 Prozent in Gemeinschaftsgräbern“, berichtet Quandt, der auch Vorsitzender des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin Stadtmitte ist. Dieser verwaltet 45 Friedhöfe und wurde vor zehn Jahren aufgrund wirtschaftlicher Probleme gegründet. Denn nicht nur die Bestattungskultur hat sich gewandelt. Auch die Menschen leben länger. Dazu kommen in Neukölln viele Migranten, die ihre verstorbenen Angehörigen oft in der Heimat begraben lassen.

Schon im Friedhofentwicklungsplan des Senats von 2006 ist von 40 Prozent ungenutzter Fläche auf 220 Anlagen die Rede. „Während die städtischen Friedhöfe gefördert werden, bekommen die konfessionellen kein Geld für die Pflege ihrer Flächen“, erklärt May Buschke von der Stattbau GmbH, die für die Kirche Friedhöfe als Bauland entwickelt und verkauft.

So sind schon an der Prenzlauer und Landsberger Allee Wohnungen auf Friedhofsflächen entstanden. Mehrere Schulbauten sind geplant. Auch an der Hermannstraße, wo der Verband alleine sieben Friedhöfe verwaltet, wird umgewidmet. Der St.-Thomas-II-Kirchhof, auf dem Quandt in den 70er-Jahren noch Gemeindemitglieder beisetzte, heißt heute Anita-Berber-Park. Gleich gegenüber dreht sich neben alten Familiengräbern ein Kran. Der Verband baut sich dort eine Verwaltung. „Ein paar Büros werden wir auch vermieten. So können wir zusätzlich Einnahmen erzielen“, sagt Quandt.

Obwohl man wirtschaftlich agieren müsse, werde nicht an den Höchstbietenden verkauft. Entscheidend seien der Verkehrswert und das Konzept, betont Quandt. So bevorzuge die Kirche Baugenossenschaften, gemischte Wohnformen und soziale Träger. Auf dem Friedhof Jerusalem V, nur wenige Schritte weiter, sind eine Flüchtlingsunterkunft, ein Nachbarschaftstreff sowie Gemeinschaftsgärten geplant. Die Schöpflin Stiftung aus Lörrach im Schwarzwald will zudem ein Kulturzentrum bauen, in dem Journalisten aus Diktaturen ohne Repressionen arbeiten können und sich Künstler mit den Themen Natur und Nachhaltigkeit beschäftigen. Auch der Bund der Deutschen Gartenfreunde plant eine neue Zentrale an der Hermannstraße. „Wir versuchen schon, mit gezieltem Verkauf Themen zu setzen, die für die Kieze von sozialer und kultureller Bedeutung sind, betont der Pfarrer. Allerdings gebe es immer wieder Probleme mit Umweltschützern, die die Friedhöfe allein als grüne Oasen erhalten wollten.

Quandt, der mit 74 in diesen Tagen in den Ruhestand geht, führt zu einem ehemaligen Blumenpavillon. Drinnen erzählt eine Ausstellung von ukrainischen Zwangsarbeitern, die im Zweiten Weltkrieg auf den Friedhöfen eingesetzt wurden. Auch sie sollen ein Baufeld für ein Denkmal bekommen. Und was ist, wenn Gebeine gefunden werden? „Dann werden sie sorgsam geborgen und an anderer Stelle nachbeigesetzt“, versichert Quandt. Eigentlich sei ja halb Berlin auf Friedhöfen gebaut worden. „Fast überall dort, wo eine alte Kirche steht.“