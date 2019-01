Beim Männergesangverein geht eine Ära zu Ende

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jörg Acker, Dirk Helbig, Steffen Heinkel, Matthias Lehmann und Helmut Mädlow bilden den neuen Vorstand des Männergesangvereins Germania Fürstenberg. Damit wurde bei der Jahreshauptversammlung im Gesellschaftshaus Schleicher ein Generationenwechsel vollzogen. Denn der langjährige Vorsitzende Horst Krame hatte sich nicht noch einmal zur Wahl gestellt. 25 Jahre hatte Kramer die Geschicke des Vereins geleitet und ihn weithin bekannt gemacht. Wobei er dem Vorstand schon viel länger angehört. „Seit 44 Jahren war ich in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig.“ Sich nun aus der ersten Reihe zurückzuziehen, sei ihm nicht leicht gefallen, gibt er zu. Anderseits werde er auch nicht jünger. Und vor allem soll auch ein Generationswechsel eingeleitet werden. „Wir haben einen jungen Dirigenten“, so Kramer. Mit einem jüngeren Vorstand sind die Hoffnungen verbunden, dass sich auch jüngere Sänger finden. „Der Name Horst Kramer ist mit dem Chor verbunden“, würdigte Hartmut Rochner die Verdienste. „Überall war er bekannt.“ Und es war davon die Rede: Ein Ära geht zu Ende. Mit Horst Kramer hat auch Uli Krüger nach 18 Jahren sein Amt als Kassenwart abgegeben. „Uli hat immer erreicht, dass wir schwarze Zahlen schreiben“, sagte Hartmut Rochner. Er hat Förderanträge bearbeitet, viel Fleiß bewiesen.

Der Vorstand besteht nun aus fünf Mitgliedern. Zuvor war eine Satzungsänderung beschlossen worden, dass es nicht mehr wie bisher nur einen stellvertretenden Vorsitzenden geben soll, sondern deren zwei, sagte Winfried Winnat, der im Chor für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Wie die Arbeit künftig im Vorstand aufgeteilt wird – neben dem Vorsitzenden, den zwei Stellvertretern, gibt es noch den Kassenprüfer und den Schriftführer –, wer welche Position übernimmt, wollen die fünf Vorstandsmitglieder in einer eigenen Sitzung festlegen. Der Chor verfügt derzeit über rund 50 aktive Mitglieder. (lö)