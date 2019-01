Zeugnisse preußischer Militärgeschichte

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Stadtarchiv ist um eine Reihe historisch spannender Dokumente reicher. Dabei handelt es sich um Teilnachlässe des Generalleutnants Friedrich-Wilhelm Richter (1891-1971) sowie von Regierungsrat Johann-Christian Löschbrand (1757-1821) und dessen Sohn Carl (1788-1871). Optikermeister Ulrich Renner, Leiter der Frankfurter Fielmann-Filiale hat die Sammlungen für mehrere Tausend Euro von den Nachkommen angekauft und sie dem Archiv als Schenkung überlassen.

Die Persönlichkeiten stehen in direkter familiärer Verbindung zum früheren Oberbürgermeister Georg Richter (1853-1925), dessen Nachlass erst im vergangenen Jahr ebenfalls mit finanzieller Unterstützung von Fielmann gesichert werden konnte. Johann-Christian Löschbrand kam 1815 als Kriegs- und Domänenrat nach Frankfurt (Oder), als die Stadt gerade Regierungssitz des hiesigen Regierungsbezirkes geworden war. „Er soll ein geschickter Beamter gewesen sein, der eisernen Fleiß an den Tag legte“, berichtete Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel am Mittwoch beim offiziellen Übergabetermin. Carl Löschbrand wiederum kämpfte als Leutnant der preußischen Armee in den Befreiungskriegen (1813-1815) mit gegen Napoleon. Zum Nachlass gehört eine Vielzahl von Briefen an seinen Vater, sie geben einen authentischen Eindruck von Kriegsschauplätzen und gewähren Einblick in das Seelenleben eines Militärangehörigen vor gut 200 Jahren.

Militärgeschichtlich interessant sind auch die Dokumente aus dem Teilnachlass von Friedrich-Wilhelm Richter – Sohn von Georg Richter und einer Enkeltochter Löschbrands. Seine aktive Militärlaufbahn endete 1945 als Wehrmachtsoffizier. Zu seinem Nachlass gehören neben Urkunden auch mehr als 150 Fotos, viele davon mit militärischen Bezügen. Die Frankfurter Fielmann-Niederlassung unterstützt die Stadt bereits seit 2004 jedes Jahr beim Ankauf wertvoller Archivalien; darunter Gemälde, Urkunden und Nachlässe.(thg)