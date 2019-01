Karten-Verkauf für Scheitzbach-Konzerte

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die vielen Liebhaber der Klassik-Konzerte mit dem Woltersdorfer Solocellisten Hans-Joachim Scheitzbach sollten sich den Sonnabend dick im Kalender ankreuzen: Um 13 Uhr werden nämlich im Gerhart-Hauptmann-Museum die Karten für die Konzerte am 26. Februar und 23. April verkauft.

Es handelt sich um den einzigen Verkaufstermin, betont Lothar Eysser, der Vorsitzende des Gerhart-Hauptmann-Forums, das als Veranstalter fungiert. Am 26. Februar tritt Scheitzbach mit Gerrit Fröhlich (Flöte), Elisabeth Balmas (Violine) und Alexander Grothe (Viola) auf. Gespielt werden drei Quartette für Flöte und Streicher von Mozart.

Am 23. April stehen Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Die begleitenden Musiker sind Prof. Alexander Vitlin (Klavier) und Konrad Other (Violine). Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr in der Aula des Carl-Bechstein-Gymnasiums. Die Karten kosten auf allen Plätzen zehn Euro. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse im Gymnasium, nirgendwo anders, betont Eysser.

Auch im zweiten Halbjahr gibt Scheitzbach zwei Konzerte, am 1. Oktober sowie am 17. Dezember, letzteres traditionell unter dem Motto „Weihnachtliche Musik im Kerzenschein“. Beide beginnen wiederum um 19.30 Uhr, auch dafür wird es einen zentralen Vorverkauf geben; am Sonnabend, 7. September, 13 Uhr, im Hauptmann-Museum.