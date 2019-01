Geld für Trauerhalle und Rasensprenger

Marco Marschall

Althüttendorf (MOZ) Althüttendorf nimmt sich den Friedhof vor. Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurden Investitionen von etwa 25 000 Euro für die Ruhestätte abgesegnet. Ein Augenmerk liegt auf der Trauerhalle. Dort sollen sowohl die Außenfassade als auch der Innenbereich gestrichen werden. Vier Firmen aus der Region wurden an der Ausschreibung beteiligt. Zwei hatten ein Angebot abgegeben. Der günstigere von beiden Betrieben war der von Maler Mike Stapel aus Parlow. Darüber gab es auf der Versammlung nichts zu diskutieren.

Anders sieht es mit den Tischlerarbeiten für Tür und Fenster der Halle aus. Zwar stand mit der Firma Knop aus Templin der günstigste Bieter der drei einbezogenen Firmen bereits fest, doch war es an den Gemeindevertretern zu entscheiden, in welcher Variante die Arbeiten ausgeführt werden sollen. Eiche, Meranti und PVC standen zur Auswahl. Die Gemeindevertreter einigten sich geschlossen auf PVC – wie es hieß, die pflegeleichteste Variante der drei. Mit etwa 10 500 Euro aber auch knapp die teuerste. Ein Farbfächer soll erst beim nächsten Mal vorgelegt werden. Statt Klarglas sollen die Scheiben gemuschelt sein. Seitens des Denkmalschutzes gebe es, wie es in der Versammlung hieß, keine Auflagen.

Neben der Trauerhalle stand auch die Beregnungsanlage des Friedhofs auf der Tagesordnung. Sie soll erweitert werden. Überraschenderweise erwies sich das Angebot der Firma mit der weitesten Anreise als günstigstes. Das Unternehmen GSB Bewässerungstechnik GmbH aus Soltau (Niedersachsen) erhielt den Zuschlag. Etwa 4500 Euro kostet die Erweiterung. Wie Bauamtsleiter Eberhard Schröder erklärte, gehe es um das unterirdische Sprengersystem der sogenannten Rasenwahlgrabstätte – eine durchgängige Grünfläche, die für die Angehörigen der Toten den Vorteil hat, dass sie sie nicht selbst pflegen müssen. Die Fläche sei so gut wie belegt und soll erweitert werden.

Die Anfrage von Bürgern, ob die Gemeinde im Frühjahr auch einen Berg Erde für die Grabpflege spendieren könne, wurde seitens der Gremiumsmitglieder abgelehnt. Dies sei Sache der Bürger. Weit hätten diese es nicht. Mutterboden gibt es beispielsweise beim Wertstoffhof der BDG im Dorf.