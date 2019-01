Machen statt reden!

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Über Henryk Wichmann (CDU) wurden schon zwei Dokumentarfilme gedreht. Auch die politische Karriere des Uckermärkers verlief in den letzten Jarhen stetig nach oben – von der dritten Reihe in die erste. Das gibt er nun auf, um in der Uckermark in die zweite Reihe zu gehen.

Die vergangenen Wochen waren hektisch für Henryk Wichmann. Das Büro im Landtag muss bis zum 31. Januar ausgeräumt werden, die Versicherungen beim Übergang vom Abgeordneten zum Kommunalbeamten geklärt werden, die Verabschiedungen warten bei allen Veranstaltungen in Potsdam, und zwischendurch nahm er bereits an Sitzungen in der Kreisverwaltung in Prenzlau teil.

Als sich Wichmann Ende vergangenen Jahres dazu entschloss, die Landesebene zu verlassen und in die Kommunalpolitik zu wechseln, waren alle, nicht zuletzt die eigenen Parteifreunde, überrascht. Die CDU hatte es schon fest eingepreist, dass der umtriebige Abgeordnete aus Lychen sein Direktmandat bei der Landtagswahl am 1. September verteidigt.

Warum also dieser Schritt? Bei der Antwort sprudelt es nur so aus dem 41-Jährigen heraus. Die Arbeit im Parlament habe ihm Spaß gemacht, erklärt er. Aber eigentlich sei er kein Redner, sondern ein „Macher“. Er wolle etwas bewegen, Probleme lösen. Als Chef des Petitionsausschusses hat er sich hinter viele unlösbar geltende Konflikte gehängt und Ergebnisse erzielt – ohne, dass das im Politikbetrieb wahrgenommen worden wäre.

Aber letztlich sei man oft an den Verwaltungen, vor allem an den Beamten in den Ministerien, gescheitert, die ihren Stiefel machen, egal wer Minister ist oder was das Parlament will. Schnell redet sich Wichmann bei solchen Themen in Rage. Er weiß selbst, dass dann die Pferde mit ihm durchgehen können. Aber er kann eben nicht anders.

Als Beigeordneter für Soziales in der Uckermark will er sehr direkt etwas bewegen. Die Jugendhilfe etwa greift zu spät, erklärt er. Er wolle als Chef der Jugendhilfe künftig schon wissen, wenn sich in der Kita Probleme von Kindern abzeichnen. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwer es ist, für Kinder mit Lernschwierigkeiten Therapien zu erstreiten. Während so ein Fall durch die Instanzen geht, ist es für die Kinder meist zu spät. Das müsse sich in der Uckermark ändern, verspricht Wichmann.

Aber er macht auch keinen Hehl daraus, dass es private Gründe für den Wechsel gibt. Als er von zehn Jahren in Potsdam anfing, dauerte eine Fahrt von Lychen in die Landeshauptstadt und zurück drei Stunden, jetzt sei es bei all den Staus und Baustellen mehr als das Doppelte, berichtet er. Als Vater von vier Kindern wolle er auch sehen, wie sie aufwachsen und nicht nur auf der Landstraße unterwegs sein.

Viele hätten Wichmann zugetraut, auch Landrat zu werden. Im vergangenen Jahr wurde in der Uckermark die CDU-Politikerin Karina Dörk gewählt. Warum nicht er? Es gibt Politiker, die trauen sich sofort alles zu, antwortet Wichmann. Er hätte ohne Verwaltungserfahrungen aber nicht den Apparat mit 1000 Mitarbeitern übernehmen wollen.

Etwas wehmütig wirkte Wichmann am Mittwoch dann doch auf den Fluren des Landtages. Vor zehn Jahren hat er in der Landespolitik angefangen. Ein wenig wurde er dabei als Prominenter kritisch beäugt. Schließlich hatte Regisseur Andreas Dresen den jungen unbekannten Juristen 2002 bei seinem Versuch, ein Bundestagsmandat zu erringen, mit der Kamera begleitet. Das Ergebnis war im Kino zu sehen. Es war das Bild eines engagierten, mitunter noch unbedarft daherkommenden jungen Mannes, der sich auf den Marktplätzen den Bürgern stellt.

Nach dem Einzug in den Landtag 2009 hat Dresen noch einmal einen Film über Wichmann gemacht – über den Mann aus der dritten Reihe, der versucht Themen aus dem Wahlkreis ins Parlament zu transportieren. Am Mittwoch und am Donnerstag saß Wichmann noch einmal auf seinem Platz in der ersten Reihe in der CDU-Fraktion. Er hat es bis zum stellvertretenden Fraktionschef seiner Partei gebracht. Ob der erneute Wechsel den Stoff für einen dritten Film hergibt, kann Wichmann nicht einschätzen, das wäre ohnehin nicht seine Entscheidung, einen zu drehen.