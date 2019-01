Konzerthalle soll saniert werden

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt will die Konzerthalle in den Jahren 2020 bis 2022 umfassender sanieren. Darüber informierte Mark Isken vom Bauamt kürzlich im Stadtentwicklungsausschuss. Die Stadt hat sich dafür um Mittel aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beworben. 200 Millionen Euro schüttet der Bund insgesamt für investive Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung aus. Frankfurt hofft auf eine Fördersumme von 2,7 Millionen Euro. Hinzu käme ein zehnprozentiger Eigenanteil der Stadt in Höhe von 300 000 Euro.

Von dem Geld will Frankfurt die Veranstaltungstechnik und die Sanitäranlagen erneuern lassen, den Orchesterprobenraum sanieren sowie in den Brandschutz investieren. „Die Chancen stehen nicht sehr hoch. Wir haben trotzdem gesagt, wir probieren es und Ende 2018 den Antrag gestellt“, berichtete Mark Isken. Die mögliche Investition ist bereits Teil der überarbeiteten Haushaltsplanung, die Mitte Februar verabschiedet werden soll.

Die frühere Franziskaner-Klosterkirche dient seit 1967 als Konzerthalle. Inzwischen ist das Veranstaltungsgebäude marode, die Technik veraltet. In den vergangenen Jahren kam es regelmäßig zu Havarien. Auch Schwelbrände gab es bereits. 2018 wurden dann für 360 000 Euro dringend notwendige Reparaturarbeiten vorgenommen, damit das Brandenburgische Staatsorchester die Konzerthalle überhaupt weiter nutzen kann. (thg)