Kreisumlage sinkt auf 38 Prozent

Stefan Lötsch

Beeskow (MOZ) Diese Nachricht dürfte in den Kämmereien der Städte, Gemeinde und Ämtern im Landkreis Oder-Spree durchaus mit Freude aufgenommen werden. Der Hebesatz für die Kreisumlage, die die Kommunen an den Landkreis zahlen müssen, damit der seine Aufgaben erledigen kann, beträgt in diesem Jahr 38 Prozent. Bisher war ein Orientierungswert von 38,3 Prozent ausgegeben worden. Im vergangenen Jahr lag der Hebesatz noch bei 40,3 Prozent.

Kreis-Kämmerin Hariett Wellmer informierte in dieser Woche den Finanzausschuss des Kreistages über die ersten Eckdaten des Kreis-Haushaltes und nannte da auch den Hebesatz. Auch wenn der Kreis den Hebesatz senkt, inzwischen den zweitniedrigsten aller Landkreis im Land Brandenburg erhebt, so nimmt er doch nicht weniger Geld ein. Vorhaussichtlicht 81,2 Millionen Euro werden die Kommunen in diesem Jahr an den Landkreis überweisen, rund zwei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr, als der höhere Hebesatz galt.

Dieser auf den ersten Blick paradoxe Effekt ergibt sich aus der Tatsache, dass auch die Gemeinden in diesem Jahr mit höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und den Steuern rechnen. Diese zwei Einnahmeposten werden bei der Berechnung der Höhe der Kreisumlage mit berücksichtigt. Trotzdem haben die Gemeinden und Städte in Oder-Spree immer wieder mit dem Landkreis über die Höhe der Kreisumlage gestritten. Denn die gehört mit zu den höchsten Ausgabeposten. Eisenhüttenstadt zum Beispiel hat im vergangenen Jahr mehr als 13 Millionen Euro an den Landkreis überwiesen.

Hariett Wellmer führte aus, dass der Haushalt des Kreise in diesem Jahr ausgeglichen ist. Ausgaben von 413 Millionen Euro stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass der Etat in die roten Zahlen rutscht. Allerdings könne dies aus den Rücklagen ausgeglichen werden, so die Kämmerin.

Die Einnahmen aus den Städten und Gemeinden verwendet der Landkreis unter anderem dazu, zu investieren. Auch in diesem Jahr hat sich der Landkreis ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgenommen. Rund 23 Millionen sollen ausgegeben werden, wovon 14 Millionen Euro aus Zuweisungen und davon zwei Millionen Euro aus der investiven Schlüsselzuweisung bestehen.

Ein Schwerpunkt sind wieder Bildungseinrichtung. So soll in diesem Jahr mit dem Neubau eines Schulzentrums an der Beeskower Chaussee in Fürstenwalde begonnen werden, wo neben einer Oberschule auch eine Grundschule unterkommen soll. Dafür werden in diesem Jahr zunächst 6,4 Millionen Euro ausgegeben.