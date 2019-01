Ein Sonnensegel für die Plansche

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Sonne ist gut für die Gesundheit, kann bei übermäßigem Genuss aber auch Hautkrebs verursachen. Die Fraktion Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung Bernau hat deshalb einen Antrag eingebracht, um die Vorsorge zu fördern und zu unterstützen. So sollen an der Plansche, im Freiband Bernau-Waldfrieden sowie am Liepnitzsee in den Monaten Mai bis September entsprechende Informationstafeln zum Thema aufgestellt werden. Die Plansche erhält nach den Vorstellungen der Fraktion ein Sonnensegel, das Teile des Beckens beschattet. Im Freibad ist dies für das Lehrschwimmbecken vorgesehen. Das Vorhaben solle möglicherweise durch Fördermaßnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen finanziert werden, heißt es in dem Papier. Die Kosten für ein Segel von sechs Meter Länge und fünf Meter Breite wurden bei eigener Montage mit 1475 Euro angegeben.

„Wir wollen kein Dach, sondern ein Sonnensegel“, hatte Matthias Holz in der Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses und damit Irritationen ausgeräumt. Irina Feldmann (CDU) sprach sich jedoch dagegen aus. Schließlich gebe es auch an Seen keine Sonnensegel. Die Stadtverordnete appellierte an die Eltern, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sich nicht zu lange der Sonne aussetzen.

Sören-Ole Gemski wies darauf hin, dass es im Freibad bereits ein Sonnensegel gibt. Ein weiteres würde die Situation noch verbessern. Er könne deshalb nicht verstehen, warum man dagegen sein könne, so der Stadtverordnete der Linken. Ausschussvorsitzender Dominik Rabe (Linke) sah zwar auch die Verantwortung der Eltern, sprach sich aber dafür aus, entsprechende Möglichkeiten zur Prävention zu nutzen. Auf Antrag von Adelheid Reimann (SPD/Freie Fraktion) wurden im Bildungs- und Kulturausschuss die Maßnahmen einzeln abgestimmt. Der Gesamtantrag erhielt schließlich fünf Ja- und drei Nein-Stimmen. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet endgültig in ihrer heutigen Sitzung.