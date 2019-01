Erste Gedanken zu Nutzungskonzept

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Verein „Festsaal Strausberg“ hat sich auf seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende mit der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes beschäftigt. Es ging um die künftige Betreibung der ehemaligen Sport- und Festhalle Wriezener Straße. Sprecher Dieter Schäfer vom Vereinsvorstand: „Als erste Aufgabe sehen die Mitglieder die Nutzung der Halle aktuell für die Arbeit des Vereins. Dazu sind ein Konzept erforderlich und eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadtverwaltung abzuschließen.“

Der Verein plane für 2019 eine Reihe von Veranstaltungen, beginnend mit einem „Kultursubbotnik“, über die Teilnahme an Festen der Stadt bis hin zum Weihnachtsmarkt und Weihnachtssingen beim FC Strausberg. Ein Höhepunkt soll der 8. September sein, der Tag des offenen Denkmals.

Die gegenseitige Unterstützung von Vereinen der Stadt, die auf kulturellem Gebiet aktiv sind, gehört zum Geburtsselbstverständnis des Festsaalvereins. Deshalb lädt er die anderen Vereine der Stadt zur engen Zusammenarbeit ein. „Und wir werben natürlich um weitere neue Mitglieder“, sagt Dieter Schäfer, „die Anzahl ist inzwischen von acht Gründungsmitgliedern auf aktuell 23 angestiegen.“

Strategisch unterstützt die Mitgliederversammlung einstimmig die Entwicklung eines Schul-, Sport- und Kulturkomplexes in der Wriezener Straße. So überrascht es nicht, dass die Mitglieder zur derzeit lebhaft diskutierten Suche nach dem Standort für einen Gymnasiumsneubau des Landkreises eine klare Position beziehen: „Mit dem Bau eines Gymnasiums im Strausberger Norden würden Synergien zum bestehenden Schulstandort Oberstufenzentrum genutzt werden und für die Stadt Strausberg außerdem der Ausbau des Stadions für den Schul- und Vereinssport sowie der wiederentstehenden Festhalle im gleichen Areal vorangetrieben werden“, sagt Dieter Schäfer.

2020 wird das denkmalgeschützte Gebäude des Festsaals 100 Jahre alt. Der Verein setzt sich für eine umfassende Sanierung ein, damit wieder ein kultureller Veranstaltungsort in der Stadt Strausberg entsteht. In einem Unterstützerschreiben sollen die Bürger der Stadt ihren Willen zum Ausdruck bringen.

In der Stadtverordnetenversammlung hat der Verein schon im vergangenen Jahr eine Mehrheit dafür gewinnen können, dass der Festsaal von der Stadt nicht verkauft wird. Bis dahin waren die Verkaufsbemühungen allerdings auch erfolglos geblieben. Gründe werden einerseits im Denkmalstatus vermutet, der zur weitgehenden Erhaltung der äußeren Gestalt verpflichtet und eine Umnutzung schwierig macht, als auch in der Knappheit an Stellplätzen in der Umgebung. (js)