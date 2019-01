Die unendliche Vielfalt von Papier

Miss Papier: So heißt die Skulptur, die in einer Gemeinschaftsarbeit entstanden ist © Foto: Stefan Lötsch

Die Vielfalt von Papier: Brita Bärwolf, Vorsitzende des Vereins Wi-Wa-Wunderland (zweite von links) zeigte Herta Heindl und Maximilian Heindl, was unter anderem in dem einjährigen Projekt entstanden ist, das die Progroup unterstützt hat. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Jahr lang haben sich Kinder und Jugendliche dank der Unterstützung der Progroup AG mit dem Thema Papier beschäftigt. Der Verein Wi-Wa-Wunderland hat das Projekt organisiert und durchgeführt. Die überwältigenden Ergebnisse sind im Museum zu sehen.

Herta und Maximilian Heindl, Ehefrau und Sohn der Vorstandsvorsitzenden der Progroup AG, Jürgen Heindl, kann man bestimmt nicht so schnell etwas vormachen, wenn es um Papier geht. Doch was sie am Dienstagabend im städtischen Museum gesehen haben, das hat auch die Profis in Erstaunen versetzt. Maximilian Heindl, stellvertretender Vorstand der Progroup AG sagte, was zur Ausstellungseröffnung immer wieder zu hören war: „Ich bin begeistert mit wie viel Kreativität und Spaß Papier in neue Formen gebracht wurden.“

Im vergangenen Jahr hat das Familienunternehmen, das auch in Eisenhüttenstadt eine Papierfabrik betreibt, sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Statt Geschenken bat Jürgen Heindl um Spenden, um an den Standorten der Progroup AG soziale Projekte zu unterstützen. In Eisenhüttenstadt fiel die Wahl auf den Verein Wi-Wa-Wunderland, der sich mit dem Projekt „Mensch und Papier“ beworben hatte.

Vor gut einem Jahr waren Herta und Maximilian Heindl nach Eisenhüttenstadt gereist, um symbolisch den Scheck zu übergeben. Ein Jahr später, als nun ein kleiner Teil der Ergebnisse in Räumen des städtischen Museums präsentiert wurden, gab Brita Bärwolf, Vorsitzende des Vereins zu: „Wir haben zu Beginn noch nicht geahnt, zu welchen Ergebnissen uns das Projekt führen würde.“

Fast hat man den Eindruck, dass in den vergangenen Monaten ein Papier-Virus die Stadt erfasst hatte. 160 große und kleine Veranstaltungen haben innerhalb des Projektes stattgefunden, zählte Brita Bärwolf auf. Da ging es um die Nutzung von Papier, Papier wurde geschöpft, verarbeitet, zu Kunstwerken und sogar zu Kleidung umgestaltet. Nicht nur im offenen Freizeittreff „Juke“ wurde das Thema aufgenommen, sondern auch im Hort und in in der Goethe-Grundschule. Mit dem Spielmobil wurde das Papier-Thema auch in andere Wohngebiete getragen. 1600 Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene haben generationenübergreifend, wie es die Vorsitzende ausdrückt, „die Vielfalt von Papier entdeckt.“

Gezielt seien auch Kinder mit besonderem Bedarf so wie Flüchtlingskinder in die Projekte mit integriert worden. Dabei waren Geduld und Ausdauer gefragt. Eine Herausforderung, die sich, wie die Ergebnisse zeigen, gelohnt hat.

„Wir haben vieles ausprobiert und der Fantasie freien Lauf gelassen. Wir hatten viel Spaß und manchen Aha-Effekt“, sagte die Vorsitzende des Vereins. Ohne viele Helfer und die Unterstützung der Schul- und Hort-Leitung wäre das nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank galt der Progroup AG. Herta Heindl sei immer ansprechbar gewesen, gab Hilfen, lobte Brita Bärwolf. So konnten Schüler der Goethe-Grundschule auch eine Blick in die Papierfabrik am Oder-Spree-Kanal werfen und sich ein Bild machen, wie in der modernen Fabrik aus Altpapier Wellpappe entsteht.

Eine kleine Auswahl der Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften ist noch bis 24. Februar im Museum zu sehen. Danach werden die Arbeiten in der Papierfabrik ausgestellt. Weitere Ausstellungsorte sind in Vorbereitung. Augenzwinkernd sagte Maximilian Heindl: „Passen sie gut darauf aus. Vielleicht sind einige der Papierwerke später mal viel wert.“