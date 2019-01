Leistungsdruck vor den Zeugnissen

Caroline Ritter

Frankfurt (Oder) Am Freitag ist es soweit: Die Halbjahreszeugnisse stehen vor der Tür. Freuen sich die Schüler über die folgenden Winterferien, sind die Noten von vielen gefürchtet. Eltern belohnen ihre Kinder gerne mit Geld für gute Zensuren. Aber es geht auch anders.

Die beiden Mädchen sitzen mit ihrer Nachhilfelehrerin zusammen und gehen die Themen der letzten Mathestunden durch. Sie würden auf ihren Halbjahreszeugnissen gerne bessere Noten sehen und besuchen deshalb regelmäßig den Studienkreis, der auch am Frankfurter Marktplatz Nachhilfe anbietet. Wie den Grundschülerinnen geht es vielen Frankfurter Schülern: Die Halbjahreszeugnisse bringen Unruhe in einige Familien.

Gute Leistungen wollen Eltern oft belohnen, doch nicht immer sind die Zeugnisnoten für alle Familienmitglieder zufriedenstellend. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage des Studienkreises belohnen 61 Prozent der Eltern ihre Kinder für ein gutes Zeugnis. 20 Prozent von ihnen belohnen unabhängig von den Zensuren und ein Drittel nur bei einer deutlichen Verbesserung.

Thomas Momotow, Pressesprecher des Studienkreises, ist selbst Vater von vier Kindern und Sozialwissenschaftler. „Die Eltern sollten nicht nur die Zensuren, sondern auch die Anstrengung und Bemühung in der Schule wertschätzen, da die Noten häufig nicht sehr aussagekräftig sind“, sagt er. Das machen allerdings nur etwas weniger als die Hälfte der Eltern.

Man unterscheidet in der Wissenschaft zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Zusätzliche Anreize und Belohnungen werden als extrinsische Motivationen bezeichnet. Dazu gehört zum Beispiel die materielle Belohnung. Der Sozialwissenschaftler sagt, dass Geld für langanhaltende Motivation schlecht geeignet ist. In manchen Fällen kann Geld als Belohnung eine schnelle und auch akzeptable Methode sein, jedoch sei es langfristig besser, auf eine andere Belohnung zurückzugreifen. „Das Interesse der Eltern an den schulischen Leistungen und auch gemeinsame Ausflüge, also intrinsische Motivationen, sind viel effektiver, vor allem für langfristige Erfolge“, berichtet er.

Bestrafungen und Verbote seien grundlegend demotivierend und außerdem selten effektiv. Bei schlechten Noten sollten Eltern erst einmal Abstand von der Situation nehmen und sich in die Lage des Schülers versetzen, sagt der Pressesprecher. Nachdem der erste Ärger überwunden ist, sollten sie besonnen reagieren und zusammen mit dem Kind über mögliche Ursachen nachdenken. Dabei können auch soziale Probleme in der Schule eine Rolle spielen. Dann ist das Gespräch mit dem entsprechenden Lehrer wichtig. „Zusammen können realistische Ziele gesetzt werden, wobei die Eltern dann auch konsequent und fordernd sein sollten“, erzählt der Pressesprecher.

Solche Ziele, von denen die Schüler auch selbst überzeugt sind, erzeugten guten Druck. Undefinierte Aussagen, wie „Du bist zu faul“, seien hingegen schlechter Druck. Bei schlechten Noten kann Nachhilfe sinnvoll sein, sagt Momotow. Auch dabei sei die Motivation und der Wille des Schülers Voraussetzung, da sonst auch Nachhilfe wenig Effekt habe. Durch die intensive, individuelle Förderung und kleine Lerngruppen zeigen die meisten Schüler Einsicht, da sie mit ihren Noten und dem daraus folgendem Druck selbst nicht zufrieden sind.

Auch die beiden Frankfurter Schülerinnen bestätigen bei ihrer Nachhilfestunde, dass sie diese freiwillig besuchen; ihre Eltern stecken nicht dahinter. Seit den Stunden mit ihrer Nachhilfelehrerin haben sie mehr Spaß im Unterricht, da sie die Themen nun besser verstehen.

Die Autorin Caroline Ritter (15) ist Schülerin am Gauß-Gymnasium und absolviert derzeit ein Praktikum beim Stadtboten.