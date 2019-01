Neue Stadtschokolade kommt in drei Geschmacksrichtungen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Stadtschokolade „eberswalde fair naschen“ gibt es ab sofort in drei Geschmacksrichtungen. Der neue Hersteller kommt aus Brandenburg und nicht mehr aus Österreich. Geblieben ist, dass nur fair gehandelte Bio-Zutaten verwendet werden.

Die Initiatoren für das Naschwerk, das fortan in den Sorten Vollmilch, Zartbitter sowie Nuss-Nougat mit Kakao-Splittern verkauft wird, haben aus der Not eine Tugend gemacht. „Unserem bisherigen Chocolatier, dem Unternehmen Zotter, geht selbst das strenge Fairtrade-Siegel nicht mehr weit genug“, berichtet Claudia Ibisch, die sich mit Gleichgesinnten für einen gerechten Welthandel einsetzt und erreicht hat, das Eberswalde bereits seit 2014 Fairtrade-Stadt ist. Mit der Firma Edelmond aus Luckau, Dahme-Spreewald, sei schnell ein neuer Anbieter gefunden worden, der sogar kürzere Wege ermögliche. „Wir sind dort mit unserem Anliegen auf riesiges Interesse gestoßen“, sagt Torsten Pelikan vom Naturkostgeschäft Globus, das die Stadtschokolade selbst verkauft, in Eberswalde aber auch andere Läden damit beliefert, ohne für diesen Service nur einen Cent zu verlangen. Einen Abnehmer haben die Enthusiasten der Fairtrade-Initiative schon gefunden: Georg Werdermann, der neue Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Familiengarten, ist von dem überarbeiteten Produkt so begeistert, dass es auch in der Tourist-Information feilgeboten werden soll. „eberswalde fair naschen ist gelebte Nachhaltigkeit, die schmeckt“, lobt der Vertreter der Rathausspitze.

Die neue Stadtschokolade kommt in einem aufgehübschten Design daher, für das wieder die Zeichnung des in Chorin lebenden Künstlers Andreas Bogdain verwendet wurde, die bereits den Vorgänger geschmückt hatte. Die Papierhülle ist bei allen drei Sorten nahezu gleich. Nur die Grundfarbe unterscheidet sich. Es gibt sie in grün, orange und zartbitter.

Statt wie bisher 70 Gramm enthält eine Packung fortan 75 Gramm. Der Preis, der zuletzt bei 3,69 Euro lag, steigt auf 3,95 Euro. Erstmals wird auch eine Geschenkbox angeboten, die je eine Tafel jeder Geschmacksrichtung enthält und 14,95 Euro kostet. „Wer ein für Eberswalde typisches Präsent sucht, ist mit diesem Mitbringsel bestens bedient“, findet Claudia Ibisch von der Fairtrade-Initiative.

Von der ersten Stadtschokolade, die 2014 auf den Markt kam, sind nach und nach fast 5000 Exemplare verkauft worden. Es gab sie bloß in einer Geschmacksrichtung: Nougat. Die erste Charge des erneuerten Naschwerks besteht aus 200 Exemplaren, die schnell ausverkauft sein dürften. Doch es sei überhaupt kein Problem, Nachschub zu besorgen, versichert Torsten Pelikan. Wer „eberswalde fair naschen“ im eigenen Geschäft anbieten wolle, könne sich an Globus wenden. Die erste Schokolade war anfangs in zehn Eberswalder Läden zu haben gewesen. Dann hatte das Händler-Interesse nachgelassen.