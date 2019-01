14-Jähriger auf dem Schulhof geschlagen

MOZ

Neuruppin Ein 14-Jähriger ist am Dienstag im Neuruppiner Schinkelgymnasium ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen worden. Die Tat ereignete sich in der Pause auf dem Schulhof. Während dieser Pause waren laut Polizei auch „vier schulfremde Personen“ auf dem Gelände. Einer aus dieser Gruppe ging zu dem Jugendlichen und griff ihn an. Der 14-Jährige blutete dadurch unter anderem aus der Nase. Er ging ins Sekretariat, von wo aus seine Mutter verständigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.