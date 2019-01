Sauerstoff für Schüler-Hirne

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Still sitzen und dem Lehrer zuhören, das ist für Schüler harte Arbeit. Um die Jugendlichen wieder fit für den Unterricht zu machen, bietet die Libertasschule derzeit eine aktive Pausenbetreuung durch Absolventen der Berufsschule für Sport und Soziales in Lindow an.

„Wir wollen den Schüler eine aktive Erholung anbieten, aber eben nicht von Lehrern vorgegeben, sondern sozusagen von ihresgleichen vorgeschlagen“, erklärt Schulleiter Axel Klicks das Angebot. Es sei ein Pilotprojekt, das aus der 2018 an der Grüneberger Grundschulfiliale angebotenen Arbeitsgemeinschaft für Sport für die Sekundarstufe weiterentwickelt wurde. „Durch das Sitzen verspannen die Muskeln und wird das Gehirn weit weniger mit Sauerstoff versorgt. Das vermindert die Aufnahmefähigkeit. Dem kann durch gezielte sportlichen Übungen begegnet werden. Diese erklären und führen die Jugendlichen aus Lindow vor“, erklärt der Direktor.

Die Jugendlichen sind der 23-jährige Lucas Bartels und der 20-jährige Kevin Dahms, die beide in Lindow zum Fitness- und Gesundheitstrainer ausgebildet werden. Die Kontakte nach Löwenberg erklären sich daraus, dass Dahms aus Teschendorf stammt und an die Libertasschule ging. Immer mittwochs kommen die beiden Trainer nach Löwenberg, um interessierten Schülern ihre Dienste anzubieten. Im Gymnastikraum neben der Sporthalle zeigen sie im Rahmen der Ganztagsbetreuung im sogenannten Mittagsband Schülern der achten bis zehnten Klasse, wie die sich wieder fit für den Unterricht machen können, unter anderem mit gezielten Dehn- und Kraftübungen. Kniebeuge gehören ebenso dazu wie Liegestütze oder das Kopfrollen. Die angehenden Trainer führen die Übungen vor und erklären, worauf bei der Ausführung geachtet werden muss. Sie sammeln so erste Erfahrungen im Umgang mit Personen. „Das ist für uns eine gute Vorbereitung auf unsere spätere Tätigkeit, weil wir dann genau das machen“, merkt Kevin Damhs dazu an.

Umgekehrt werden die teilnehmenden Schüler der Libertasschule nicht nur fit für die nächste Unterrichtsstunde gemacht. Sie erhalten viele praktische Tipps, wie sie sich auch außerhalb der Schule sportlich betätigen können. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, sind sich die angehenden Trainer und Schulleiter Axel Klicks einig.

Da es sich um ein Ende des Schuljahres auslaufendes Pilotprojekt handelt, ist die Teilnehmerzahl beschränkt, schon allein auf Grund der Größe des Gymnastikraums. Sollten mehr als 15 Teilnehmer kommen, wird es eng. Aber das ist kein Problem, „denn bei entsprechender Nachfrage können wir über Alternativen von Ort und Zeit fürs nächste Jahr nachdenken“, so Axel Klicks dazu.