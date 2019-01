Eine Baustelle wie eine Naturgewalt

Kerstin Ewald

Tiefensee (MOZ) „Knallhart“ finden viele Bad Freienwalder die aktuelle Vollsperrung auf der B 158 in Waldstadt, die deswegen große Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch, weil rabiate Autofahrer durch die Baustelle bretterten, wurden „sanftere“ Teilabsperrungen torpediert, und der Landebetrieb ließ dort Betonelemente aufstellen. Die Vollsperrung betrifft auch Gewerbetreibende in Tiefensee, die auf große Teile der Laufkundschaft verzichten müssen.

„Der wirtschaftliche Schaden von vielen Unternehmern hier in Tiefensee durch die Baustellensperrungen ist enorm“, sagt Bauer Detlef Nitsch, der wegen wiederholter Unpassierbarkeit mehr als die Hälfte der Kundschaft seines Hofladens an der B 158 verloren hat, wie er erklärt. Als vor rund fünf Jahren wegen einer Gehwegbaustelle der Durchfahrtsverkehr stark eingeschränkt wurde, geriet sein Betrieb in die Krise. „Diese Straße ist die Lebensader der Wirtschaft, wenn sie regelmäßig abgeklemmt wird, sollten Gewerbetreibenden unterstützt werden“, meint Nitsch. Freilich war der Geschäftsmann nicht tatenlos und hat schließlich andere Vertriebswege gefunden. Aber es war eine schwere Zeit, in der er einen Großteil seiner Mitarbeiter entlassen musste. „Es hört sich vielleicht an, als ob das kein Problem war, aber das schlimme ist, sich der Politik so ausgeliefert zu fühlen, quasi wie einer Naturgewalt“, so Nitsch.

Andere Geschäftsleute haben ebenfalls zu kämpfen. Dem Tiefenseeer Gastwirt Heiko Meyer bleibt die Laufkundschaft weg. Früher kehrten bei ihm regelmäßig Reisende nach Polen ein. „Wenn das so weitergeht mit der Baustelle, haben wir in der Woche bald keinen Betrieb mehr“, sagt seine Mutter, Spitzkrug-Chefin Gerlinde Thomas. Die Stammkunden bleiben zum Glück.

Bei Bernd Eilitz, Kunsthandwerker mit Verkaufsfläche an der Tiefenseeer B158, litt das Weihnachtsgeschäft, mit dem er das Gros seiner Einnahmen erwirtschaftet, enorm. 20 Prozent Umsatzrückgang verzeichnete er dadurch im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn er seine Produktion etwas an die Situation anpassen konnte, findet er den Umgang mit den Ladeninhabern nicht gerecht und geht auf die Barrikaden. Auch bei der Planung der aktuellen Baustelle wurden die Bürger in Bad Freienwalde zwar leidlich beteiligt, doch die Tiefenseer seien nicht einbezogen worden. Wegen mangelnder Transparenz hätten viele die Tragweite der Baustellen zu spät erkannt. Um sich zur Wehr zu setzen, hat er Kontakte zu vielen Leuten, auch Politikern aufgenommen. Bald will er einen Brief an die Infrastrukturministerin Kathrin Schneider schreiben. Andere Geschäftsleute, wie Gastwirtin Thomas, wollen den Vorstoß unterstützen. Allein 15 000 Euro Umsatzeinbuße im Sommer 2018 im Vergleich zum Vorjahressommer verbucht Felix Voß vom Tiefenseer Campingplatz bei den Tagesgästen. „Die Dauercamper lassen sich von den häufigen Umleitungen zum Glück nicht beeindrucken“, ergänzt seine Kollegin Susan Böckelmann. Norbert Kaliebe, der eine Gärtnerei nebst Blumenladen in Tiefensee betreibt, sieht ein Problem auch in der unzulänglichen Ausschilderung der Umleitung.