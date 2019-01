Solarkraftwerk im Bruch hinterm Berge

Daniela Windolff

Biesenbrow (MOZ) In Biesenbrow, Ehm Welks literarischem Kummerow, will ein brandenburgisches Unternehmen eine große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bauen. Das „Photovoltaik-Kraftwerk“ Biesenbrow“ ist als Pilotprojekt geplant.

Das Dorf seiner Kindheit beschrieb der in Biesenbrow geborene Schriftsteller Ehm Welk in seinem berühmtesten Roman „Die Heiden von Kummerow“ bildreich und poetisch als Kummerow im Bruch hinterm Berge, als Land, das ferne leuchtet. Künftig könnten hier riesige Solarzellen aus dem Bruch leuchten. Denn in Biesenbrow möchte die Firma SPP Energy Project 13 GmbH & Co. aus Bliesdorf (Märkisch Oderland) eine große Photovoltaik-Anlage errichten. Unter der Projektbezeichnung „Photovoltaik-Kraftwerk Biesenbrow“ soll es an der nördlichen Gemarkungsgrenze an der Leopoldsthaler Straße auf einer Gesamtfläche von 87 Hektar gebaut werden. Dafür will der Investor auf eigene Kosten einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplanes aufstellen lassen. Voraussetzung ist ein positives Votum der Stadtverordnetenversammlung.

Das Sonnenkraftwerk soll auf einer derzeit als Acker ausgewiesenen Fläche errichtet werden, die allerdings minderwertig für eine landwirtschaftliche Nutzung ist. Hier führen unterirdisch auch die Opal- und Eugal-Leitungen hindurch, was eine Nutzung zusätzlich beeinträchtigt. Auf dieser Fläche sollen Solar-Module mit einer Gesamtleistung von rund 80 Megawatt errichtet werden, informiert Geschäftsführer Alexander Rosenthal im Bau- und Wirtschaftsausschuss. Mit einem Biesenbrower Landwirt, der auf Milchschafhaltung umstellt, ist vereinbart, dass er die Fläche zwischen und unter den Modulen mit seinen Schafen beweidet und somit kostenloses Futter hat und den Bewuchs kurz hält. Auch ein Imker soll dort angesiedelt werden, denn auf dem Gelände werden keine Dünger und Pestizide ausgebracht, betont Alexander Rosenthal.

Das geplante Gebiet grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet. Doch Investor und Stadt sehen bisher kein Konfliktpotenzial, auch nicht durch technische Überprägung der Landschaft. Von der Photovoltaikanlage sei künftig vom Dorf aus nur etwa ein Zehntel sichtbar. Nur ein einzeln stehendes Gehöft grenzt unmittelbar an. Zusätzlich könne man durch Wälle und Anpflanzungen für Sichtschutz sorgen.

SPP Energy Project will das Kraftwerk als Pilotprojekt mit einem Speicher versehen, der überproduzierten Strom speichert beziehungsweise Wasserstoff produziert, der wiederum als klimafreundlicher Treibstoff zum Beispiel für regionale Verkehrsbetriebe genutzt werden kann. So könnte Angermünde ein Modellort für klimafreundliche Energiegewinnung werden. Eine Förderung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt es für dieses Projekt nicht. „Wir wollen beweisen, dass man sich auch ohne EEG-Förderung als innovativer Wettbewerber am Strommarkt behaupten kann“, gibt sich Alexander Rosenthal zuversichtlich.

Der Ortsbeirat Biesenbrow stimmte mit einer Enthaltung wegen Befangenheit dem Vorhaben zu, der Bauausschuss votierte mit fünf Ja- und einer Gegenstimme dafür. Der Hauptausschuss berät am 5. Februar.