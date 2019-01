Zum Ferienbeginn Vollsperrung der Autobahn

Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden/Oberkrämer (MOZ) Wegen Bauarbeiten zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin wird das Kreuz Oranienburg am Wochenende komplett gesperrt. Grund ist der Neubau einer Brücke für den Knotenpunkt. Da an diesem Wochenende die Winterferien beginnen, ist die Staugefahr nicht nur auf den Umleitungsstrecken, sondern auch in den angrenzenden Gemeinden wie Hohen Neuendorf und Birkenwerder groß. Ortskundige werden versuchen, die Baustelle über die L 171 und die B 96 zu umfahren.

An den Brückenpfeilern wird derzeit schon intensiv bei laufendem Verkehr gearbeitet. Für das Wochenende ist aber geplant, den Überbau zu montieren. Das geht dann nur unter Komplettsperrung des gesamten Knotenpunkts.

Dem Bauherren, der Havellandautobahn GmbH, zufolge gilt die Absperrung von Freitag, 1. Februar, 22 Uhr, bis zum Montag, 4. Februar, 5 Uhr.

Folgende Umleitungen sind eingerichtet und bereits ausgeschildert:

■ Der von der A 10 aus Richtung Rostock kommende Verkehr in Fahrtrichtung Berlin-Pankow wird an der Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet und über die U 65 via Marwitz, Velten, Pinnow zur A 10-Anschlussstelle Birkenwerder geleitet.

■ Der in der Gegenrichtung von der A 10 aus Richtung Berlin-Pankow kommende Verkehr in Fahrtrichtung Rostock/Hamburg wird an der A 10-Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die U 36 über Borgsdorf-Pinnow, Velten und Marwitz zur Anschlussstelle Oberkrämer geführt.

■ Wer von Neuruppin aus über die A 111 nach Berlin-Tegel möchte, muss in Oberkrämer abfahren und über die U 34 über Marwitz zur Anschlussstelle Hennigsdorf fahren.

■ Der von der B 96 aus Richtung Oranienburg kommende Verkehr in Fahrtrichtung Rostock muss zunächst weiter in Richtung Berlin bis zur A 111-Anschlussstelle Hennigsdorf fahren. Von dort aus geht es über die U 36 über Hennigsdorf, Velten und Marwitz zur A 10-Anschlussstelle Oberkrämer.

■ Nicht von der Vollsperrung betroffen sind die Überfahrten von der Autobahn aus Richtung Pankow zur A 111 nach Tegel sowie von der B 96 aus Richtung Löwenberg in Richtung A 111. Auch wer aus Richtung Tegel zur Küste weiterfahren will, muss keine Umleitungen in Kauf nehmen.

Die Strecken der Autobahnen 24 und 10 werden bis 2022 komplett umgebaut. Von den 65 Kilometern sind derzeit rund 30 Kilometer Baustelle. Es gibt insgesamt fünf Arbeitsstrecken, die dazwischen von freier Fahrt „unterbrochen“ werden. Die Arbeiten auf diesen fünf Baustellen sollen im Herbst 2020 komplett abgeschlossen sein. Danach folgen die anderen 35 Kilometer.(crs/zeit)