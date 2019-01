Millionenprojekt gestartet

Wird komplett entkernt: Das Verwaltungsgebäude der Gedenkstätte Seelower Höhen bekommt eine durchgehend behindertengerechte Einrichtung. Rollstuhlfahrer kommen künftig direkt von Parkplatz in den Empfangsbereich, in die Ausstellungen und ins Museum. Die Auschreibungen für die Innenausbauarbeiten laufen. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Firma TSU aus Müncheberg hat mit den Umbauarbeiten an der Gedenkstätte Seelower Höhen angefangen. Rund 1,8 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die kreisliche Einrichtung, die jetzt vom Seelower Verein Zeitreisebetrieben wird.

Die gelben Container der Baustelleneinrichtung und die Gerüste an dem 1985 erbauten Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude künden untrüglich von den laufenden Bauarbeiten an der Gedenkstätte. Die Firma TSU ist dabei, das Gebäude zu entkernen und Wände rauszureißen. Die Balkone Richtung Außenanlage sind bereits abgerissen. „Die weiteren Arbeiten werde aktuell gerade ausgeschrieben“, erklärte Karola Hundertmark, Fachdienstleiterin Hochbau der Kreisverwaltung, zur Bauberatung am Mittwoch. Aus dem EU-Programm ELER werden 75 Prozent der Baukosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro bezahlt. Den Eigenanteil trägt der Kreis.

Die untere Etage des Gebäudes soll künftig einen großen Multifunktionssaal aufnehmen. Der bekommt eine große Reflexionswand, an der Filme und Vorträge gezeigt werden können. Zudem gibt es dort eine kleine Ausstellungsfläche mit Vitrinen. Der Saal wird für die digitalen Medien so vorbereitet, dass er modernsten Ansprüchen genügt. Die zweite Etage wird künftig den Empfangsbereich aufnehmen. An Stelle der Balkons werden zwei Rampen hinüber zum Museumsvorplatz und zum Parkplatz an der Küstriner Straße gebaut, um von dort auch Rollstuhlfahrern den Zugang zu ermöglichen. Dort wird es ebenfalls eine Ausstellung geben. Dort werden der Kassenbereich und die Infostände ihre Platz bekommen. Zudem sind in dieser Etage alle sanitären Räume zu finden, einschließlich der neuen Behindertentoiletten. Die alten Sanitäranlagen werden derzeit gerade komplett herausgerissen.

In der obersten Etage schließlich werden die Arbeitsplätze der Verwaltung und der wissenschaftlichen Mitarbeiter sein. Sie arbeiten in der Bauphase in Räumen im Kulturhaus Seelow. Es wird zudem eine Bibliothek mit Archiv und Leseraum eingerichtet, deren Nutzung aber für eine begrenzte Zahl von Besuchern vorbehalten bleiben wird.

Im Frühjahr sollen die Arbeiten im Außenbereich beginnen, informiert Karola Hundertmark. Dabei wird die gesamte Ausstellungsfläche mit dem Panzer T34 und den anderen vier militärische Großgeräten wie Geschoss- und Granatwerfer, Haubitze und Kanone in Absprache mit dem Denkmalschutz erneuert. Die Sockel der Geräte werden saniert. Laut der Planung des Frankfurter Architekturbüros von Regine Krüger, das auf den barrierefreien Umbau solcher Einrichtungen spezialisiert ist, wird auch der Außenbereich der Gedenkstätte so gestaltet, dass Rollstuhlfahrern keinen Treppen mehr entgegenstehen. Entlang des Walls oberhalb der Bahnstrecke wird eine neue Zufahrt für Rollstuhlfahrer angelegt, die zum Museum führt, erläuterte Bauleiter Claus Curth.

Wer demnächst das Museum besuchen will, der sollte sich vorher im Internet auf der Seite der Gedenkstätte (www.seelowerhoehen.de) erkundigen. Noch bis Mittwoch war dort ausgewiesen, dass die Einrichtung nur im Januar geschlossen ist. Tatsächlich aber öffnet es erst wieder am 1. März. Besucher, die keine Parkplätze direkt an der Küstriner Straße finden, werden gebeten, Ausweichstellplätze am Bahnhof zu nutzen. Ausgewiesen werden diese Plätze vor Ort aber nicht. Der Parkplatz am Verwaltungshaus wird komplett durch die Bautechnik beansprucht. Dort befindet sich auch ein Besucher-WC im Container, das aber nur zu den Öffnungszeiten des Museums offen ist.

Das Schulverwaltungsamt des Kreises hat zudem eine Ausschreibung veröffentlicht mit der nach geschichtsinteressierten Bürgern gesucht wird. „Die Personenzahl ist nicht begrenzt. Je mehr sich melden, um so besser. Es wird ein Personenkreis gebildet, der bereit ist, ab März an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr auf Honorarbasis Besucher zu betreuen“, erläutert Kreissprecher Thomas Berendt.

Wer sich als Besucherbetreuer einbringen möchte, kann sich per E-Mail an schulverwaltung@landkreismol.de melden.