Musiker mit Leib und Seele

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der Gitarrist und Singer-Songwriter Uli Kirsch erzählt musikalisch Geschichten, lässt das Publikum deren Tiefen erleben. Die irischen Folksongs singt der geborene Pfälzer, als wäre er dort aufgewachsen. Nun präsentiert sich Kirsch erstmals in seiner neuen Wahlheimat Bernau.

Uli Kirsch war Eisverkäufer, Bauhelfer, Speditionshelfer, aber auch Suchender, Neugieriger und Reisender. Aber (fast) schon immer galt seine Liebe der Musik. In seiner Heimat an der deutsch-französischen Grenze sang er im Kinder-, dann im Kirchenchor. Viele Jahre später gilt Kirsch als einer der „alten Hasen“ der Folkmusik in Deutschland.

Den „Wendepunkt“ im Leben des Pfälzers gab es im Jahr 1986. „Damals bin ich mit einem kleinen Bus durch Irland getourt“, erzählt Kirsch. Das Land kannte er bisher noch nicht, interessierte sich aber für die Menschen, die Landschaft und Kultur. Bereits auf der Nachtfähre spielte Kirsch gemeinsam mit irischen Musikern. Dann folgten während des fünfwöchigen Aufenthalts weitere Auftritte in Bars und Kneipen. Auf der Insel habe er die Grundzüge des Irish Folk gelernt und viel von der Lebensart der Menschen mitbekommen, sagt Kirsch heute. „Mich fasziniert, wie die Iren in der Musik ihre Geschichte verarbeiten“, so der Neu-Bernauer. Sie hätten viel Leid erlebt, ihre Lebensfreude aber stets bewahrt. Auch der Humor der Insulaner sei einzigartig.

Insgesamt drei Mal war Kirsch auf der Insel, trat dort auch erfolgreich auf. „Manchmal wurde ich gefragt, aus welcher Grafschaft ich komme“, blickt er zurück. Kirsch galt als „echter“ Ire. Das Fernweh führte den Musiker später auch mehrmals nach Portugal. Dann lebte er vier Jahre in Hessen und zuletzt bei Stendal in Sachsen-Anhalt. Im Mai letzten Jahres zog er schließlich nach Bernau. „Es ist schön hier“, findet Kirsch.

Das irische Programm umfasst traditionelle Balladen, Rebelsongs sowie Liebes-, Tanz- und Trinklieder. Aber auch zeitgenössische Musik von Christy Moore, Andy Irvine oder The Brandos finden sich im Repertoire. Auch mit ernsten und traurigen Melodien kann Kirsch überzeugen, etwa mit dem Kinderlied „All the Little Children“. Es erzählt über die politischen Auseinandersetzungen in Belfast und darüber, dass Mädchen und Jungen wieder Kinder sein dürfen.

Bei den siebziger Jahren haben es Kirsch vor allem Donovan, Simon & Garfunkel und Cat Stevens angetan. Zu seinen ersten musikalischen Gehversuchen gehörten vor allen Songs von Bob Dylan. Kirsch´s Programm ist daher eine Verbeugung vor dem Werk eines der größten Folk- und Rockpoeten aller Zeiten. Einige Lieder wie „Knockin’ on Heaven’s Door“ oder „Mighty Quinn“, aber auch die Klassiker „Blowin’ in the Wind“ und „Like a Rolling Stone“ präsentiert Kirsch in eigenen Versionen.

„Bei meinen Konzerten sollen die Zuhörer etwas empfinden, Gefühle sollen rüberkommen“, sagt der Neu-Bernauer. Wenn er das schaffe, sei es ein guter Abend.

Auf diesen können sich die Zuhörer sicher auch am kommenden Sonnabend freuen. Dann tritt Uli Kirsch im Awo-Treff an der Bernauer Stadtmauer auf. Im Gepäck hat der Musiker ab 19 Uhr (Einlass ist bereits um 18.30 Uhr) sein irisches Programm mit Liedern und Balladen über Land und Leute, das Leben und die Liebe. Karten für das Konzert gibt es in der Tourist-Information an der Bürgermeisterstraße sowie an der Abend-kasse.