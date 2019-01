Kreismuseum bleibt auf unbestimmte Zeit zu

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das Kreismuseum bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Grund sind massive Schäden an Decken und Wänden des Oranienburger Schlosses. Derzeit ist unklar, bis wann diese behoben werden können.

Eigentlich war für Frühjahr die Wiedereröffnung des Kreismuseums als ReMO – Regionalmuseum Oberhavel – geplant. Doch im westlichen Flügel des Barockschlosses sind Risse aufgetaucht. Wie zuvor schon in Räumen der Stadtverwaltung werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. „Die Risse verlaufen über den gesamten Flügel“, sagt Baustadtrat Frank Oltersdorf. Der notwendige Sanierungsumfang sei noch unklar. Erst vor Weihnachten haben sich die Stadt als Schlosseigentümerin, die Kreisverwaltung und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten als Betreiberin des Schlossmuseums verständigt. Die Stadt ist für die Sanierung zuständig. Doch dafür gibt es derzeit kein Geld. „Wir brauchen zunächst eine Freigabe der Haushaltsmittel“, sagt Oltersdorf. Der Doppelhaushalt 2019/2020 soll am 25. Februar beschlossen werden. Erst danach kann die Sanierung geplant, ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt werden. Olterdsdorf geht von einer Fertigstellung in diesem Jahr aus. Neben der Deckensanierung muss unterm Dach auch mit dem krebserregenden Holzschutzmittel DDT belastete Dämmwolle ausgetauscht werden. Im Schloss wird erzählt, dass Setzungserscheinungen des Gebäudes auf den Neubau der Schlossbrücke vor elf Jahren zurückzuführen sind.

Im Landratsamt ist die Stimmung wegen der Zwangsschließung des Museums schlecht. Das ReMO, für das auch das Geschichte erklärende Maskottchen Mausfried erfunden wurde, steht bislang unter keinem guten Stern. Die Neuausrichtung war verbunden mit einem Streit mit der Schlösserstiftung um das gemeinsame Eintrittsticket für Besucher. Künftig gibt es auch Einzeltickets für beide Museen.

Der zuständige Kreisdezernent Matthias Rink (CDU) beharrt zudem weiterhin darauf, das wichtigste Exponat im Schloss umzuhängen: Das wohl dem Kreis gehörende Gemälde „Allegorie auf die Gründung Oranienburgs“ von Willem van Honthorst soll im Orangesaal ab- und im ReMO wieder aufgehängt werden. Doch der dafür vorgesehene Raum wird auf unbestimmte Zeit zur Baustelle.