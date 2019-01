„Glaubenslehre“ ersetzt Fachlichkeit

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Nährstoffgehalt des Bodens auf Landwirtschaftsflächen geht zurück. Darüber informiert der Brandenburger Düngeverein. Auf seiner Jahrestagung in Prenzlau haben sich 250 Mitglieder, Experten, Wissenschaftler und Landwirte aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern über die Folgen und Risiken der Entwicklung ausgetauscht. „Boden ist das wichtigste Gut und nicht vermehrbar“, so Wolfgang Lichtenberg, Vorsitzender des Vereins. Daher müsse man jetzt klären, wie man künftig mit dem Boden umgehe.

Seiner Meinung nach fehlen gerade in der Uckermark ausreichend Tierbestände, um genügend organische Substanz auf die Felder zu bringen. Grundsätzlich sei erkennbar, dass weniger gedüngt werde. Hinzu kämen große Biogasanlagen, die einen Teil der organischen Materialien in Energie umwandeln, sowie die industrielle Strohverarbeitung mit einem großen Bedarf. „Diese Dinge werden dem Boden langfristig entzogen“, so Lichtenberg. „Nur ein Teil davon kommt auf die Flächen zurück.“

Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit hat auch die Feldbearbeitung im vergangenen Trockensommer ans Licht gebracht. „Bilder von staubigen Feldern darf man eigentlich gar niemandem zeigen“, sagt der Vereinschef. „Bei einem solchen trockenen und windigen Wetter ist der ganze Boden unterwegs zum Leidwesen der Landwirte.“ Doch der Bauer müsse trotzdem die Felder bestellen, weitere Ausfälle könne sich kein Betrieb leisten.

Eine flächendeckende Forschung zur Bodenqualität in der Uckermark soll nicht existieren. Einzelne Untersuchungen würden aber auch hier Verschlechterung der Nährstoffgehalte nachweisen, die es so vor 20 oder 30 Jahren noch nicht gegeben habe. „Eine extrem besorgniserregende oder katastrophale Situation gibt es aber nicht“, so Lichtenberg. Dazu sei der Landkreis in einer vergleichsweise komfortablen Ausstattung mit guten Böden.

Auswege sehen Experten vor allem in der Fruchtfolge, in tiefwurzelnden Pflanzen, in schonenden Bearbeitungsformen und leichteren Maschinen. Der Appell der Landwirte und Nutzer richtet sich auch an die Politik. Die Gesellschaft müsse zum Beispiel unterstützen, dass Bauern auch im Winter Felder bewachsen lassen. Dies wäre gegenwärtig viel zu teuer, würde aber Nährstoffe bringen.

Ein weiteres Problem im künftigen Umgang mit dem Boden sieht Thomas Weyer von der Fachhochschule Südwestfalen durch die politische Diskussion. Fachlichkeit werde zunehmend von „Glaubenslehre“ ersetzt. Landwirte würden aber keine Menschen umbringen. Daher müsse man zu einer „zivilen und gut überlegten Diskussion kommen“.